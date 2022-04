annonse

Vladimir Putins særskilte militæroperasjon i Ukraina er nå inne i sin sjuende uke.

Det samme er sanksjonsregimet som EU, Storbritannia, USA, Canada, Australia, New Zealand, Singapore, Japan og Sør-Korea, det vil si verdens rikeste og mest utviklede land, har besvart det russiske angrepet med.

Russlands myndigheter, med den russiske sentralbanken i frontlinjen, har iverksatt flere mottiltak, blant annet styringsrente på tjue prosent, ledsaget av skattefrie inntekter på sparekonto, og sterke føringer på børs- og valutahandel.

Mottiltakene har bidratt til at den russiske rubelen har styrket seg og nesten er tilbake på kursnivået før 24. februar, da invasjonen startet.

Likevel har det fortsatt ikke tegnet seg et fullstendig bilde av hvordan Russlands økonomi kan rammes fremover.

Hva skjer til sommeren, når turistene ikke dukker opp på hoteller og restauranter? Og til høsten, når utenlandske studenter, arbeidstakere og forretningsfolk uteblir og dermed ikke trenger husvære?

Allerede nå kan en indikasjon ha vist seg. Avisen RBC skriver 4. april at prisen på langtidsleie av bolig faller i hovedstaden.

Avisen viser til data fra Avito, som har analysert annonsene i kategorien «bolig til leie». Avito er Russlands svar på Finn.no.

I bydelen Den sentrale administrative okrug er nedgangen på tjue prosent.

Det er her, i sentrale Moskva, de største, mest moderne leilighetene finnes og mange pengesterke utlendinger bor.

Snittprisen er nå 200.000 rubler, et sted mellom 17.000 og 23.000 kroner, avhengig av hvilken kurs som legges til grunn.

Nordvest og vest i Moskva, som regnes som roligere og grønnere enn sørøst og øst, er nedgangen henholdsvis 14 og 12 prosent.

Her koster det i snitt 70.000 og 60.000 rubler å bo, et sted mellom 5.500 og 7.500 kroner.

I nordøst, foruten i de sørvestlige okrugene Novomoskovskij og Trojtskij, er fallet beskjedne fire prosent.

Her kan man sikre seg tak over hodet for 45.000 rubler, et sted mellom 3.800 og 4.600 kroner.

Kun i de sørlige, sørøstlige og østlige okrugene er det ingen endring i leieprisene.

Her bor det mange fremmedarbeidere fra Sentral-Asia, som regel med rom i delt leilighet eller flere som bor på samme rom.

Cian er et rendyrket nettsted for formidling av boliger til salgs og leie, og benyttes av mange autoriserte eiendomsmeglere.

Heller ikke Cian har gode nyheter å melde, med mindre du er leietaker. Cians tall viser at boliger lempes ut på markedet.

I februar økte tilbudssiden med 41 prosent.

Fra 8.700 utleieobjekter tidlig i februar noterte Cian 10.000 objekter 1. mars, og er nå oppe i hele 12.300 utleieobjekter.

Dermed kan det bli leietakers marked i Moskva – ikke minst etter at Putin 4. april vedtok visumrestriksjoner for flere land, herunder delvis suspensjon av visumavtalen av 2007 mellom Norge og Russland.

Skulle man miste sine leieinntekter eller av andre grunner havne i økonomisk uføre, kommer Kreml nå med en hjelpende hånd.

– Hvis du har boliglån, billån eller kredittkortgjeld, men det er vanskelig å betale akkurat nå, kan du be om ferie fra nedbetalinger, det vil si redusere eller utsette avdrag i inntil seks måneder.

Det skriver regjeringsnettstedet Объясняем.рф («Vi forklarer») i en melding til Russlands innbyggere.

Betingelsene er at lånet var inngått før 1. mars og at du minst har 30 prosent lavere inntekt enn forrige måned. Med avdragsfri kan du hverken kreves for gebyrer eller forsinkelsesrenter fra banken.

