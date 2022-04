annonse

Sikkerhet og miljø danner bakteppet når statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møter sin svenske kollega Magdalena Andersson (S) i Stockholm tirsdag.

Når Støre og Andersson endelig møtes, skjer det dagen etter at FNs generalsekretær António Guterres kom med ramsalt kritikk mot land som lyver om sin innsats for å snu den globale oppvarmingen, skriver NTB.

Ifølge delrapporten FNs klimapanel la fram mandag må bruken av fossilt brensel ned raskt for å forhindre global oppvarming mot 3,2 graders – mye høyere enn 1,5 gradersmålet som er satt i Parisavtalen.

– Jeg tror de nordiske landene kan spille en rolle sammen i det løftet som Europa må gjennom. Det skal jeg snakke med næringslivet om og den svenske statsministeren, sier Støre.

Sikkerhet, forsvar og krigen i Ukraina vil selvsagt også være på agendaen.

Når de to sosialdemokratiske statslederne møtes så vil også spørsmålet om medlemskap i Nato bli tema.

Både Finland og Sverige vurderer nå medlemsskap.

Finlands statsminister sa søndag at landet innen få uker kan avgjøre om det skal søke medlemskap i forsvarsalliansen.

Før helgen sa statsminister Magdalena Andersson at hun ikke utelukker at Sverige kan bli medlem av Nato.

– Jeg utelukker ikke et Nato-medlemskap på noen måte, men jeg vil at vi skal gjøre en velbegrunnet analyse av hvilke muligheter vi har i denne situasjonen, trusler og risikoer ved dem, for å fatte den beslutningen som er best for Sverige, sa Andersson i et intervju med SVT onsdag.

