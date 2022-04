annonse

Tidligere finansjournalist Kjell Erik Eilertsen er i klinsj med Oslo-byråd for næring og eierskap om karbonfangsten på Klemetsrud forbrenningsanlegg.

Ni milliarder kroner skal karbonfangst på Klemetsrud koste. Regningen ender opp hos Oslos innbyggere, skrev tidligere finansjournalist Kjell Erik Eilertsen i Nettavisen 25. mars. Nå har han fått svar fra Ap-byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen.

– I sitt svar til min kommentar om karbonfangsten på Klemetsrud, benytter byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen seg av gloser som «tankefeil» og «Eilertsens eventyr», skriver han og fortsetter:

– Karbonfangsten på Klemetsrud i Oslo kommune skal ikke finansieres over folks strømregning, men med ekstern gjeld. Skal vi tro byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, er det nesten gratis.

Eilertsen mener at i hennes verden er man rammet av «tankefeil» hvis man hevder at Oslo kommune skal finansiere sin investering i karbonfangst med utbytte og skatteinntekter fra Oslos heleide kraftselskap Hafslund Eco.

– Hvis Evensen er så god til å trylle burde hun straks trylle bort den voksende gjeldsbyrden i byens etter hvert anstrengte balanse, i stedet for å øke den. Gjeld er noe som skal betales tilbake. Men hvilke midler Evensen har tenkt å nedbetale gjelden med, nevner hun ikke, skriver Eilertsen.

Uten å påstå at Evensen kjenner til historien om Enron, begynner likevel hennes regnestykke å minne om regnskapet til nettopp Enron. Og da blir det ikke bare strømkundene som tar regningen, men hele Oslos befolkning.

– I sitt svar hopper hun over at Oslos karbonfangst ligger an til å bli verdens dyreste. Med andre ord skylder hun Oslos velgere å legge frem et regnestykke som viser hva dette vil koste per tonn CO2 fanget, skriver han og legger til:

– Kanskje hun burde ha holdt seg til å være tekstforfatter. Det ville vært billigst for Oslos befolkning.

Resett har stilt Kjell Erik Eilertsen følgende spørsmål:

– Hafslund har som oppgave å levere strøm til byens innbyggere. Hvorfor skal de bruke milliarder på avfallsbrenning? Ligger ikke det under renovasjon?

– Betimelig spørsmål, svarer han.

