Tiltalt for drapsforsøk, men ble kun dømt for grove trusler.

Gjenganger

Tiltalte er en ung mann (20) med somalisk bakgrunn. Han var 19 år på gjerningstidspunktet denne artikkelen beskriver.

Den det her gjelder er straffedømt flere ganger før han ble 18 år. I tillegg er han dømt for to voldshendelser etter at det nærværende tiltalte drapsforsøk ble utført.

Oslo tinghus

Hovedforhandling ble avviklet i Oslo tingrett 15. til 17. mars 2022. Tiltalte erkjente seg delvis straffskyldig i henhold til tiltalebeslutningen.

Konstituert statsadvokat, Daniel Sollie, mente at tiltalte måtte dømmes for drapsforsøk til fengsel i seks år og to måneder.

Advokat Bjørn Aksel Henriksen hevdet at tiltalte måtte frifinnes, eller om mulig at han ble behandlet på den mildeste måte.

Bakgrunnen for tiltalebeslutningen

(I) Straffeloven § 275, jf. § 16 – for å ha forsøkt å drepe en annen.

«Fredag 4. juni 2021 ca. kl. 22.20 i Grunerhagen park, ved Sofienberggata 3B i Oslo, forsøkte han å drepe NN ved å rette en skarpladd revolver mot ham og trekke av flere ganger. Forsøket mislyktes da patronene ikke ble avfyrt da han betjente avtrekkeren.»

Straffeloven § 189a . For ulovlig å ha hatt med skytevåpen på offentlig sted. Overtredelsen er grov fordi det særlig legges vekt på at våpenet var ladd.

«Til tid og sted som beskrevet under post I, hadde han den der nevnte revolveren som var funksjonsdyktig og ladd med tre patroner.»

Trakk opp en revolver

På kvelden fredag 4. juni 2021 var det samlet mange mennesker i Grunerhagen park. Tiltalte hadde denne kvelden drukket mye alkohol, samt inntatt «cola» (kokain) og røyket hasjisj.

I løpet av kvelden oppsto det en situasjon hvor anslagsvis 10-15 personer var innblandet i slåssing, håndgemeng og krangling – deriblant tiltalte.

Sett i relasjon til ovennevnte slagsmål, tok tiltalte opp en revolver fra sin bag, og rettet denne mot fornærmede.

Som anført av påtalemyndigheten, skal tiltalte deretter ha trukket av revolveren flere ganger mot fornærmede, utrolig nok uten at de innsatte tre patronene gikk av.

Skyldspørsmålet

Om tiltalte denne kvelden trakk av revolveren eller ikke, delte Oslo tingrett seg i et flertall og mindretall.

Flertallet, rettens leder tingrettsdommer Eva Schei og meddommer Ragnhild Narum, kom frem til at det ikke var tilstrekkelig bevist at tiltalte trakk av da han rettet revolveren mot fornærmede. Han frifinnes dermed for drapsforsøk.

Mindretallet, meddommer Thore Elton, var av en helt annen oppfatning. Han var skråsikker i sin avgjørelse. Nemlig at tiltale ut over enhver rimelig tvil hadde trukket av revolveren flere ganger mot fornærmede.

Mindretallet vurderte og vektla spesielt at våpenet var ladd med tre patroner. Tiltalte meddelte retten av han hadde tatt med seg revolveren som «beskyttelse».

Kripos

Etter at tiltalte ble pågrepet, har Kripos undersøkt revolveren. De konkluderte med at våpenet i forbindelse i hendelsen i Grunerhagen park var ladd og funksjonsdyktig.

De testene som ble foretatt av Kripos, konkluderte med at revolveren fyrte av på fire av 50 forsøk. Grunnen til at våpenet stort sett ikke gikk av regelmessig, var på grunn av at siktet var noe bøyd, slik at hanen kom borti dette ved avtrekk.

Etter en liten justering på sikteskruen, gikk revolveren av på samtlige forsøk.

Dom

Dommen er avsagt under slik dissens (uenighet) som kommer frem ovenfor.

Tiltalte ble dømt for overtredelse av straffeloven § 264, jf. § 263 (grove trusler) samt brudd mot straffeloven § 189a (grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted).

Straff: Fengsel i ett år, jf. straffeloven § 79 bokstav a og b.

