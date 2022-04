annonse

De to kandidatene har totalt sett aldri vært så nærme hverandre i meningsmålinger om stemmeintensjonene i andre runde av presidentvalget.

Etter å ha sett en liten økning i popularitet i mars, taper Frankrikes sittende president Emmanuel Macron stadig terreng til høyrepopulistiske Marine Le Pen i meningsmålingene. En meningsmåling gjort av Harris Interactive for avisen Challenges publisert mandag viser at gapet mellom de to presidentkandidatene stadig blir mindre i en hypotetisk andre runde av presidentvalget.

Ifølge deres tidligere meningsmålinger, har det svingt mellom 53-47 prosent og 58-42 prosent fordel Macron i mars, men i den siste meningsmålingen er det nå kun tre prosentpoeng som skiller de to kandidatene. Emmanuel Macron får 51,5 prosent av stemmeintensjonene, mot 48,5 prosent for Marine Le Pen. De to kandidatene har totalt sett aldri vært så nærme hverandre i stemmeintensjonene i andre valgrunde.

En lignende utvikling har allerede blitt observert i en meningsmåling utført av Elabe for nyhetskanalen BFMTV forrige uke, da Macrons popularitet stupte med 3,5 prosentpoeng på en uke. Denne nedgangen kommer etter en kort periode med økning, tilskrevet den russiske invasjonen av Ukraina. Krigen, som har blitt en reell bekymring i Frankrike, har nå derimot falt «tilbake til en tolvte plass blant franskmennenes bekymringer», som kan ha bidratt til fallet. På den andre siden kan Marine Le Pen ha dratt nytte av å fokusere på kjøpekraft under kampanjen sin, som følge av at energiprisene har steget kraftig over flere måneder.

