De siste dagene er det avdekket mange tilfeller i byen Butsja av bakbundne ukrainere som ligger drept i gatene. Men også fra russisk side kommer det anklager om krigsforbrytelser.

Fotografer fra det franske nyhetsbyrået AFP gikk lørdag inn i Butsja, som ligger nordvest for Kyiv, og bekreftet at de så rundt 20 lik i sivile klær, noen med fastbundne hender. Det har utløst anklager om krigsforbrytelser begått av Russland, skriver NTB.

New York Times har analysert satelittbilder og funnet at likene har ligget der siden midten av mars, mens russiske styrker kontrollerte byen.

Grusomme bilder er lagt ut på sosiale medier av det som ble funnet.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:

-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022