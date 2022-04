annonse

En 30 sekunder kort A cappella fremført i Kyiv 28. februar i år som ble filmet med et mobilkamera er blitt den mest populære sangen i Ukraina.

Sangeren heter Andriy Volodymyrovych Khlyvnyuk, og er en kjent musiker i Ukraina. Da krigen startet avlyste han en USA-turné med bandet sitt BoomBox og meldte seg inn i territorialforsvaret for å forsvare hovedstaden Kyiv.

Khlyvnyuk har en kraftfull stemme og med sin provisoriske bekledning med svarte solbriller, en New York caps, svart «Natogenser» og militærbukse, AK-47 og den ikoniske gule tapen rundt venstre arm, kunne han ikke bedt om en bedre sett.

Sangen han synger heter Chervona Kalyna (Frukten fra de røde snøballene), og har en spesiell plass i ukrainernes hjerter.

Under den sovjetiske okkupasjonen ble sangen sunget som en erstatning for Ukrainas nasjonalsang, «The glory and freedom of Ukraine has not yet perished», som var forbudt. Okkupasjonsmakten likte den ikke, men man ble ikke arrestert for å synge den, noe man ble om man sang nasjonalsangen.

Chervona Kalyna ble ble skrevet av komponisten Stepan Charnetskii i 1914, til ære og minne om de ukrainske frivillige geværkompaniene, Ukrainian Sich Riflemen, som kjempet for det østerriksk-ungarske monarkiet under første verdenskrig og senere for ukrainsk selvstendighet.

Frivillige skytterlag og paramilitære er en viktig del av ukrainsk militærhistorie og kan forklare hvorfor president Volodymyr Zelenskyj allerede på den første dagen av den russiske invasjonen gav grønt lys for et eget frivillig territorialforsvar og delte ut 10 000 AK-47 til kvinner og menn (primært uten militær erfaring) i hovedstaden.

Nå er sangen som hyller de frivillige soldatene igjen blitt et symbol på ukrainsk motstandskamp og en rekke remikser av Khlyvnyuks korte A cappella har gått viralt på Youtube.

