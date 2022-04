Opinions meningsmåling for april er utført for FriFagbevegelse , Dagsavisen og ANB, og gir endelig en positivt nyhet for Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet går frem 2,2 prosentpoeng til 25,8 prosents oppslutning, og fordi Høyre samtidig går tilbake med 1,4 prosentpoeng til 25,6, blir Arbeiderpartiet igjen landets største parti på Opinions meningsmåling.

Også Venstre har grunn til å være fornøyd. Partiet går frem 1,3 prosentpoeng og får 5,6 prosents oppslutning. Fremskrittspartiet går frem 1,1 prosentpoeng til 12,7 prosents oppslutning. Også SV kan notere seg for en fremgang på 0,5 prosentpoeng og ender på 7,1 prosents oppslutning.

Alle de andre partiene går tilbake på målingen. Senterpartiet har en tilbakegang på 0,4 prosentpoeng, noe som gir en oppslutning på 7,1 prosent. Rødt faller tilbake 1,7 prosentpoeng og ender på 6,4 prosents oppslutning og MDG går tilbake 1,2 prosentpoeng og faller dermed igjen under sperregrensen med sine 3,2 prosent oppslutning. Under grensen finner vi også KrF med 3,4 prosents oppslutning. Sekkeposten Andre (som blant annet inkluderer Pasientfokus) får 3,2 prosent (-0,1).

Støre: Hyggelig, men underordnet i disse dager

Støre sier til FriFagbevegelse at dette er en hyggelig tilbakemelding fra velgerne, men poengterer samtidig at målinger blir litt underordnet i disse dager.

– Krigen i Ukraina preger hele verden og også vår hverdag i Norge. Det kreves av oss at vi står sammen med våre naboland og allierte og gjør det vi kan for å stanse Putins angrepskrig og hjelpe ukrainerne, sier statsministeren.

– Krigen gir også ringvirkninger som merkes her hjemme, på prisene vi betaler for strøm, drivstoff og mat, og ved at vi skal ta imot veldig mange mennesker på flukt. Dette skal vi møte med rettferdige politiske løsninger, samtidig som vi fortsetter vårt arbeid med å kutte klimagassutslipp, sikre gode velferdsordninger i hele landet og skape arbeidsplasser i et trygt arbeidsliv, legger han til.