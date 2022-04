annonse

annonse

Påskeuka er for mange første gang de er på hytta etter vinteren. Enkelte møter hærverk og tyveri, skriver forsikringsselskapet If i en pressemelding.

– Påsken er alltid en tid hvor vi får inn mange meldinger om at det har vært innbrudd på hytta i løpet av vintermånedene, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Stjeler hagemøbler og filleryer

annonse

– Hytteinnbrudd skiller seg fra boliginnbrudd på flere måter: Spekteret av det som blir stjålet er større. Mens innbruddstyver som går inn i boliger gjerne tar med seg små, verdifulle gjenstander som smykker, nettbrett og datamaskiner, har vi eksempler på hyttetyver som stjeler hagemøbler, dyner, matvarer, alkohol, servise og filleryer. For noen år siden hadde vi faktisk et tilfelle der en vedstabel – en hel favn – ble fraktet av gårde, sier Clementz.

Han tror at de høye strømprisene i vinter kan ha ført til økt interesse for vedstabelen utenfor hytta, også for kriminelle.

I fjor fikk forsikringsselskapene meldt inn 805 tyverier fra hytter og fritidshus, viser tall fra Finans Norge. Det var en nedgang på 21 prosent fra året før. Tyvene stjal verdier for 26 millioner kroner fra fritidseiendommer i fjor.

annonse

– I koronaperioden har vi sett en generell nedgang i vinningskriminalitet på flere områder. Hovedgrunnen er nok at mobile vinningskriminelle fra utlandet har unngått å kjøre skytteltrafikk med tyvgods over grensa, hvor kontrollen har vært mer omfattende enn til vanlig, sier Clementz.

– Det er ubehagelig å sitte med en vattpinne oppi nesa når du vet at bilen er full av stjålne saker. Vi i If regner med at vinningskriminaliteten kan komme opp på samme nivå i vår og sommer som den var i 2019, før koronatiden, sier han.

Tyvene overnatter

– Dessverre er det en del hærverk og ødeleggelser knyttet til hytteinnbruddene. Gjennom mange år har vi også sett at flere hyttetyver tar én eller flere overnattinger. Som regel blir det store ødeleggelser når de ubudne gjestene tilbringer tid på hytta. Dersom det ikke er alarm i fritidsboligen, og den ligger litt avsides, er nok risikoen for å bli oppdaget under langtidsopphold ganske liten, sier Clementz.

If fører statistikk over hvordan hyttetyvene kommer seg inn. De aller fleste bryter opp selve inngangsdøra, viser en analyse av innbruddstallene.

– For tyvene er tilgang gjennom døra enkelt og greit når store gjenstander skal bæres ut i en bil, sier Sigmund Clementz i If.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474