Sumaira Ghafoor er dømt for deltakelse i IS, men Borgarting lagmannsrett har redusert straffen med ett år.

Et flertall mente at hun delvis var et offer for menneskehandel, mens hun var i Syria, skriver NTB. Det var dissens mellom dommerne i saken. Et mindretall på to ville frifinne kvinnen helt.

Ghafoor reiste frivillig til Syria i 2013 for å bo sammen med sin norske ektemann, Bastian Vasquez, som var fremmedkriger i Nusrafronten, senere ISIL.

– Hadde jeg ikke vært så forelska i Bastian, hadde jeg ikke reist ned, selv om jeg hadde den radikale tankegangen, sa kvinnen under den første rettssaken.

Etter at Vasquez døde i 2015 mente Ghafoor at hun ikke hadde mulighet til å forlate Syria. Dette ble trodd av retten som mener at hun ikke lenger begikk et straffbart forhold, men befant seg i en tvangssituasjon.

– Ved den konkrete straffutmålingen la lagmannsretten blant annet vekt på at kvinnens rolle var mer beskjeden enn rollene til de som tidligere har vært domfelt for deltakelse i ISIL, skriver lagmannsretten.

Ghafoor ble hentet til Norge da advokaten mente hun hadde et sykt barn. FrP valgte å gå ut av regjeringen på denne saken i januar 2020.

Sumaira Ghafoor har nå tatt navnet Samira Amin.

