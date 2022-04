annonse

Liverpool slo Benfica 3-1 i kvartfinalen i Champions League.

Seieren gjør at Liverpool har et glimrende utgangspunkt før returkampen på Anfield om en uke.

Etter kampen var imidlertid Liverpool-manager Jürgen Klopp forsiktig med uttalelsene.

Å komme hit og vinne en bortekamp i Champions League er tøft. Det er klart at Benfica kjempet for livene deres. Vi kunne ha scoret i siste minutt – det fjerde ville vært fint, men vi er ikke i drømmeland her.

– Det er pause, vi vet mye mer om motstanderen vår, de vil gå for det igjen. De vant i Ajax, de slo ut alle resultatene i gruppespillet som de trengte, så vi er klar over kvaliteten og nå vi har en fin kamp i mellom og da er vi klare igjen for Benfica, sa Klopp.

Liverpool har nok en viktig kamp i helgen da de møter Manchester City borte. Det skiller kun ett poeng mellom lagene på toppen av Premier League.

