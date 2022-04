Politiet fikk melding om hendelsen klokken 16.13. Et redningshelikopter landet på stedet tyve minutter senere.

Tidligere på dagen ble en mann i 30-årene tatt av skred ved Steinberget i Rauma. Vedkommende var bevisst da nødetatene kom i kontakt med ham, og ble siden brakt til traumemottak, opplyser Bratland.

Ifølge NRK er han lettere skadd.

Like etter at skredene på Vestlandet fant sin slutt, meldte politiet i Troms om et skred i Tamokdalen i Balsfjord kommune. Der ble to personer hentet med luftambulanse etter å ha blitt pådratt «lettere til mildere» skader.

Syv skred på to timer

– Dette er en dag hvor vi har måttet bruke absolutt alt av redningsressurser sett opp mot snøskred, sier Bratland om dagens trykk.

Redningshunder, Røde Kors’ skredgrupper, Norsk Folkehjelp, redningshelikopter, luftambulanse, lavinehunder og egne politiressurser ble satt inn i arbeidet.

Operasjonslederen anslår at de har mottatt mellom tolv og tretten meldinger om snøskred i Møre og Romsdal i løpet av dagen. Bare mellom klokken 15.11 og 17.13 kom det inn melding om syv snøskred som var utløst av skiløpere.

– Noen av meldingene gikk på at noen var skredtatt, andre var uvisse. Noe av det som var spesielt, var at det gikk tre skred i Rauma, med en radius på om lag to kilometer. Det ene skredet tok med seg en person, sier Bratland.

Skredfaren fortsetter

Politiet og Hovedredningssentralen ba i dag folk om å holde seg unna skredterreng, siden skredfaren betegnes som høy.

– Folk må bare benytte fjellet og naturen, men det er viktig å innhente så mange opplysninger som mulig, og å gjøre gode lokale vurderinger. Er du i tvil så er du ikke i tvil, men finner et annet alternativ eller lar være, sier Bratland.

Det er fortsatt betydelig snøskredfare mange steder frem til fredag. Det oransje farevarslet gjelder for store deler av Troms og Finnmark og Møre og Romsdal. På store deler av Nord-Norge og Vestlandet er det også moderat fare i dagene som kommer.

