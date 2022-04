annonse

En pressemelding havnet i Resetts innboks onsdag formiddag. Den var fra Mills.

«Alle Mills-tuber består nå av 100 prosent resirkulert aluminium. Det betyr redusert klimaavtrykk for 21 millioner tuber i året,» het det.

Det er ved å bytte fr fra aluminium som utvinnes for første gang til resirkulert aluminium at utslippsreduksjonen angivelig inntreffer. Dette tilsvarer over 3500 tonn med Co2 eller 272 runder rundt ekvator med bensinbil, skriver selskapet.

Av produktene som endres er: Mills kaviar, Polarkaviar, Kaviarmix, Majones og Remulade, samt majones fra Vita hjertego’. Disse 21 millioner tubene produseres i Fredrikstad.

Nytt design

I anledning endringen kommer tubene å være tydelig merket «resirkulert» de neste månedene, får vi høre.

– Vi vet at mange ønsker å ta bærekraftige valg i matbutikken, og dette er en måte å hjelpe dem på vei. Vi håper også at forbrukere blir mer bevisst på klimafordelene ved å resirkulere aluminium. Målet er at andelen tuber som blir resirkulert etter bruk øker, og at færre havner i restavfallet, sier produktsjef Marthe Romnes i Mills.

Mills skriver at resirkuleringen skjer ved 700 graders varme, slik at bakterier og urenheter forsvinner.

Flere henger seg på

Norske mediehus får nå en veileder som skal sørge for at de blir mer bærekraftige, melder NTB samme formiddag.

Mange mediebedrifter i Norge jobber godt med bærekraft, men det er også mange som har etterlyst hjelp til å komme skikkelig i gang.

Veilederen for mediebransjen peker på konkrete tiltak i den enkelte mediebedrift, spesielt enkle komme-i gang-tiltak. I tillegg vil den angivelig øke bevisstheten hos mediebedriftene og journalister om relevante bærekraftstemaer.

– Veilederen skal gi ledere og tillitsvalgte råd til gode valg tilpasset den enkelte bedrift, sier leder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag.

