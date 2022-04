annonse

annonse

Ex-president Barack Obama talte i Det hvite hus tirsdag.

Der brøt det ut latter da Obama ble introdusert av visepresident Kamala Harris.

– Visepresident Biden. Visepresident…, sa Obama da de fremmøtte journalistene begynte å le.

annonse

Former Pres. Obama trolls Pres. Biden during his first event back at the White House since 2017, jokingly calling him “Vice President Biden.” https://t.co/EwUuZRJ40z pic.twitter.com/irAwOMWCt7 — ABC News (@ABC) April 6, 2022

Obama insisterte senere på at det hele var en del av en spøk, og gikk bort og ga Biden en klem før han gikk tilbake til podiet.

– Joe Biden. Min president, sa Obama alvorlig mens han fortsatte talen.

annonse

Ifølge Breitbart skal Ex-presidenten ha nevnt sitt eget navn 33 ganger i talen.

Obama brukte ordene «jeg», «meg» og «min» 33 ganger, ifølge et TVEyes-søk i transkripsjonsprogramvare fra MSNBC. Mer spesifikt brukte Obama ordet «jeg» 20 ganger mens han snakket ved siden av Biden og visepresident Kamala Harris, skriver den amerikanske nettavisen.

Biden

Joe Biden holdt også tale og spøkte om seg selv.

– Mitt navn er Joe Biden og jeg er Barack Obamas visepresident, sa han etter å ha tatt podiet.

Han kommenterte at Obamas tilbakekomst til Det hvite hus og fortalte om mange minner.

– Det føles som de gode gamle dager, sa han.

Biden: "My name is Joe Biden. I'm Barack Obama's Vice President." pic.twitter.com/DmH9dkpcv7 — The Post Millennial (@TPostMillennial) April 5, 2022

annonse

Reaksjoner

På sosiale medier ble det lagt ut flere videoer som viste en tilsynelatene ensom amerikansk president som vandret rundt.

– Angret Biden på at han inviterte Obama til Det hvite hus, skriver en person på twitter i det han har lagt ut video der Biden prøver å ta kontakt med ex-presidenten uten at han reagerer.

Does Biden now regret inviting Obama to the White House?pic.twitter.com/E0FvZxAgvq — Ben Owen (@hrkbenowen) April 5, 2022

En annen video viser Joe Biden går alene frem og tilbake, mens folk flokker seg rundt Obama.

– All oppmerksomhet går til Barack Obama, skriver Inside Paper på twitter.

HAPPENING NOW – All attention goes to Barack Obama in the White House.pic.twitter.com/6H3wqFTcyf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 5, 2022

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474