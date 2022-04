annonse

To uker etter at russiske styrker inntok Butsja nord for Kyiv, ankom eldre og mer brutale soldater byen. Det var da massakrene begynte.

Det forteller en 43 år gammel småbarnsmor fra Butsja. I et intervju med nyhetsbyrået AFP gir hun en detaljert beskrivelse av dagene under russisk okkupasjon. Hun vil imidlertid kun oppgi fornavnet sitt, Olena.

Ifølge kvinnen var det de eldre soldatene som spredte frykt i byen og drepte sivile. De skal ha vært langt mer brutale enn sine yngre kolleger, som hadde inntatt byen 27. februar, tre dager etter at Russland startet invasjonen.

– Rett foran øynene mine skjøt de mot en mann som skulle til supermarkedet for å kjøpe mat, sier hun.

Heimevernet flyktet

I hele mars bodde Olena med barna sine på sju og ni år i en kjeller under en fem etasjers boligblokk uten strøm sammen med andre beboere.

– Det var ingen fra den ukrainske hæren i byen, kun heimevern som stort sett besto av ubevæpnede vakter fra lokale forretninger. Og da russerne kom, flyktet de, sier Olena.

Ifølge 42-åringen var det stort sett unge russiske soldater i byen i begynnelsen. De som kom to uker senere, var over 40 år gamle, anslår hun.

– De var brutale. De mishandlet alle. Og det var da massakrene startet, sier Olena før hun stanser opp og det går et dystert og tankefullt drag over ansiktet.

Andre uniformer

Ifølge Olena hadde de eldre soldatene svært godt utstyr. De bar grønne og svarte uniformer, annerledes enn de uniformene som vanlige russiske soldater går i.

Hun beskriver enkelte av soldatene som gode karer, mens andre var svært harde, spesielt offiserer fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB, forteller hun.

– Jeg gikk til soldatene for å spørre dem hva jeg skulle gi barna mine å spise, og de kom til oss med rasjoner og mat. Det var de som fortalte oss at det var FSB som hadde lagt ned forbud mot at vi kunne bevege oss rundt, at de var svært voldelige spesialstyrker. Dette var russere som sa dette om andre russere, understreker hun.

Kun kvinner fikk lov til å gå ut for å hente vann eller mat. Mennene hadde ikke lov til og måtte bli der de var.

Fant drepte naboer

– Naboene våre gikk ut for å kaste søpla klokka 5 om morgenen. Det var to menn og en kvinne. En av mennene hadde tjenestegjort i hæren. De kom ikke tilbake, sier Olena.

– De ble funnet av kvinnene i blokka vår da de gikk ut for å hente ved i bakgården. Likene lå i blod på bakken med merker etter kuler, sier hun.

Da FSB-soldatene ankom, skal de ha spurt henne hvorfor hun ikke hadde forlatt byen.

– Jeg fortalte dem at jeg har bodd her i 43 år, og at jeg har hatt et fredelig liv, så hvorfor skulle jeg dra? Det var da de begynte å kalle oss forrædere fordi vi ikke dro, sier hun.

AFP er et av mange nyhetsmedier som har besøkt Butsja etter at russiske styrker forlot byen før helgen etter over en måneds okkupasjon.

Lørdag så AFPs journalister i alt 22 mennesker i sivile klær som lå døde i én enkelt gate i Butsja. En av dem lå på et fortau ved en sykkel, andre hadde vesker med dagligvarer som lå ved siden av. En av mennene hadde hendene bakbundet.

Funnet bakbundet i kjeller

Mandag ble likene av fem menn funnet i kjelleren på et barnesanatorium, også de hadde hendene bakbundet, opplyser kontoret til det ukrainske statsadvokatembetet.

Ifølge ordføreren i Butsja er 280 mennesker nå begravd i massegraver som ukrainere selv har gravd. Imens stiger antall mennesker som blir funnet døde.

Byen bærer også preg av harde kamper. I sentrum av byen har journalistene sett restene etter om lag 20 militære kjøretøy, hvorav noen allerede har begynt å ruste.

Kolonnen ble trolig bombardert av ukrainske styrker like etter at den rullet inn i byen i slutten av februar.

Granatangrep fra hager

I hager kan man se oppgravde områder der granathylser ligger strødd, noe som tyder på at stedet ble brukt som utgangspunkt for artilleriangrep mot Kyiv-regionen. Butsja ligger kun 30 kilometer fra Kyiv sentrum.

Kremls talsperson Dmitrij Peskov hevdet mandag at eksperter fra det russiske forsvarsdepartementet har oppdaget tegn på at videoer som ukrainske myndigheter har delt fra Butsja, er forfalsket, men de har ikke lagt fram dokumentasjon fra dette.

Uavhengige eksperter har sagt at videoene ser ut til å være ekte.

