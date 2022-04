annonse

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov beskriver situasjonen i den ukrainske byen Butsja som «nok et falskt angrep».

Russland har svart på påstander om at deres styrker begikk krigsforbrytelser ved å brutalt drepe sivile i en by nær Kiev. De kaller hendelsen «falsk» og stemplet dens orkestrering som en «iscenesatt» falsk flagg «provokasjon».

Det er kommet anklager om at russiske styrker torturerte og massakrerte sivile. Det hevdes at opp mot 400 sivile er drept.

Ordføreren Anatoliy Fedoruk delte opptak og fotografier av døde kropper strødd rundt i gatene i Butsja, som ligger nordvest for Kiev.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO

– Enhver krig har noen regler for behandlingen av sivile. Russerne har demonstrert at de har bevisst drepte sivile, sa Fedoruk til Reuters.

– Provokasjon

Han hevdet at rundt 300-400 sivile ble slaktet av russiske soldater.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder i et svar at «I løpet av den tiden russiske væpnede styrker hadde kontroll over denne bosettingen, led ikke en eneste lokal innbygger av noen voldelige handlinger».

I kunngjøringen som også er delt på twitter står det følgende:

«Alle bildene og videoene publisert av Kiev-regimet i Butsja er bare enda en provokasjon. Dette bekrefter definitivt at dette er nok en bløff fra Kiev-regimet for vestlige medier».

⚡ Official Statement by @mod_russia ⚡

All the photos and videos published by the Kiev regime in Bucha are just another provocation.

Facts 👉 https://t.co/L91uGBs4r5

❗ This confirms conclusively this is another #hoax by the Kiev regime for the Western media. pic.twitter.com/VO3umSNwkE

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 3, 2022