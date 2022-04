annonse

Meta jobber med å utvikle en slags virtuell myntenhet, skriver Financial Times.

Myntenheten, som blant ansatte skal gå under navnet «Zuck Bucks» etter grunnlegger og toppsjef Mark Zuckerberg, skal sannsynligvis ikke være en kryptovaluta. I stedet vil den være en slags valuta man kan bruke på selskapets nettsteder og apper, litt som Robux-valutaen i populære Roblox, ifølge Financial Times.

Meta jobber med å innføre posting og deling av NFT (non-fungible tokens, som er digitale kunstverk/eiendeler som bare eksisterer i én utgave) på Facebook, og ifølge Financial Times planlegger selskapet å lansere en pilot for dette i mai. Zuckerberg har også nylig sagt at NFT-er er på vei til Instagram, skriver TEK.NO.

Facebook sier til The Verge at de ikke har noen oppdateringer å dele.

