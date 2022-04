annonse

Høyres partielite setter sin egen drøm om Europa foran velgernes nasjonale interesser.

Høyre rir for tiden høyt i meningsmålingene. Det har nok mer å gjøre med at Erna Solberg ikke er statsminister og at Høyre ikke er i regjering, snarere enn noe positivt partiet selv har gjort. Som Jonas Gahr Støre, er Høyre best uten makt.

Høy oppslutning på meningsmålinger mellom valg teller dessverre for lite i politikken. Men de gode målingene så likevel ut til å bidra til høy optimisme på Høyres landsmøte sist helg. Alt lykkes for denne opposisjon, som Bjørgulv Braanen skrev i Klassekampen.

Mon det.

Bak det muntre øyeblikksbildet, ser utsiktene for Høyre mer dystre ut. Om ikke oppslutningen uansett ebber ut innen lokalvalgene neste år eller Stortingsvalget i 2025, er det ikke mye å glede seg over for velgere som ønsker tradisjonell høyrepolitikk. For den er det lite igjen av.

De to kanskje største nyhetene fra et ellers politikk-fattig landsmøte, var valget av Henrik Asheim som ny nestleder og flertallet for resolusjonen om at partiet vil: Videreutvikle og fordype Norges samarbeid med EU, og aktivt arbeide for at Norge skal bli medlem av EU.

Begge deler er dårlig nytt.

EU først, Norge sist

Partileder Erna Solberg er klok nok til å forstå at: «Å begynne med det når det bare er 30 prosent av det norske folk som er for, det er bortkastet energi.» Men selv hun er nå blitt for konservativ og gammelmodig for den nye vinen i partiet. Asheim, andre nestleder Tina Bru, Ine Eriksen Søreide, Heidi Nordby Lunde og Unge Høyre-leder Ola Svenneby, som alle har det til felles at de vil føre Norge inn i EU mot velgernes vilje.

EU-lobbyen har sett sitt snitt til å benytte Russlands invasjon av Ukraina som et nytt påskudd for norsk EU-medlemskap, med det ofte brukte men falske refrenget om at globale problemer visstnok krever globale løsninger.

Eriksen Søreide sa nylig i Stortinget at vi må forholde oss til verden slik den er, ikke slik vi ønsker at den var. Men det betyr tydeligvis å se verden slik den ser ut for byråkrater fra Brüssel, ikke hvordan den er for nordmenn i Norge. Er det noe vinterens strømkrise har vist, så er det at dypere integrasjon med EU kan skape dype problemer, som vi ikke ville hatt om vi holdt oss utenfor.

Bak den politiske elitens iver for EU-medlemskap ligger det dessuten en fundamental ansvarsfraskrivelse for svake politiske resultater på hjemmebane. Det er langt mer beleilig for Søreide og co å skylde på at Norge må bli med i EU for å løse internasjonale problemer, istedenfor å ta ansvar for å løse nasjonale problemer gjennom vår egen nasjonalforsamling.

All makt vekk fra denne sal

I et kose-intervju med VG, sier Henrik Asheim at han som nyvalgt nestleder vil prioritere tre ting:

«En ny frihetskamp, kamp mot populisme og mer internasjonalt samarbeid – ja til EU.»

Med andre ord vil Asheim jobbe på for å snike Norge inn i EU mot et overveldende flertall av folkets vilje.

«En viktig sak blir å flytte mest mulig makt fra politikerne og ned til folk. Elever må få velge skole, bestemor må få velge sykehjem og du må få velge hvor du skal behandles når du blir syk», kommenterte Asheim etter landsmøtet.

Det er dog en mager trøst for folk å få velge skole eller sykehjem selv, når makten i samfunnets høyeste og viktigste anliggender — om energi og kraftkabler, vindmøller og havbruk, innvandring og bistand, krig og utenrikspolitikk — flyttes ut av Stortinget og til Europakommisjonen i Brüssel.

Talent eller broiler

– Det er fantastisk å se hvor mange talenter vi har i Høyre, og Henrik er definitivt et av dem. Jeg er veldig glad for at landsmøtet har valgt ham til nestleder, og jeg gleder meg til å jobbe sammen med Henrik for å sikre mange blå kommuner etter lokalvalget i 2023, sier partileder Solberg om utnevnelsen av Asheim.

Denne beskrivelsen av hverandre som talenter har blitt stadig mer utbredt blant politikere. Men hva betyr det egentlig? Hvis det virkelig er så mange talenter på Stortinget, burde ikke velgerne fått se bedre politiske resultater? Sannheten er nok snarere at ordet talent i politikken er blitt en eufemisme for en broiler som har hverken ideer eller prinsipper.

Forspilt mulighet

Nå som Torbjørn Røe Isaksen har resignert fra politikken, er den ideologiske fløyen i Høyre så godt som utradert. Det er knapt heller noen med meningsfull erfaring fra næringsliv på partiets stortingsbenk. Bare broilere er igjen.

Som første landsmøte i opposisjon etter åtte år med regjeringsmakt, var dette en gyldne mulighet for Høyre til å begynne arbeidet med å bygge en ny politisk plattform for høyresiden. Den muligheten ble dessverre ikke tatt. Høyres partiledelse får nyte de gode meningsmålingene så lenge de varer, for det vil bli lite å glede seg over for velgerne neste gang partiet eventuelt kommer til makt.

