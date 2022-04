annonse

I disse dager ble FNs klimapanels tredje delrapport lansert, den var bare på 3657 sider, og sies å være den siste delrapporten og at den tar for seg løsninger.

Nettavisen skriver at det er nå eller aldri. Det slår rapporten fast: Vi har tre år på oss til å snu trenden. Utslippstoppen må være nådd innen 2025. Deretter må utslippene halveres innen tiåret er omme. «Norge» nevnes 77 ganger i rapporten, og selv om Norge mottar en del skryt – får vi også en god del pepper.

– Nå må regjeringen legge fram en troverdig klimaplan, og forplikte seg til grepene som trengs. De mangler dessverre støtteordninger som gjør at alle i Norge kan ha råd til å være med på omstillingen, sier Une Bastholm til TV2. Hun er leder i MDG og mener at Norge ikke lenger har luksusen å velge bort klimatiltak.

Etter lanseringen av delrapport tre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide til NTB at det kan være gode grunner til å gjennomføre klimatiltak i Norge som er dyrere enn det FNs klimapanel mener trengs globalt.

Siden Resetts journalist ikke har lest en eneste av FNs klimapanels mange og svært tykke rapporter, blir heller sivilingeniør og klimarealist Geir Hasnes intervjuet.

Hvem er det som leser en delrapport på nesten fire tusen sider, utfra snakk fra politikere, organisasjoner og journalister så får en inntrykk at de har lest de og satt seg godt inn i innholdet?.

– Det er ingen av disse som har lest klimarapporten. Selvsagt ikke, for det har de ikke tid til. Om de hadde hatt tid så har de ikke utdannelse til å forstå hva som står der, svarer Hasnes til Resett, og fortsetter:

Politikere baserer seg på rådgivere som forteller dem det som er høyst nødvendig for dem, rådgiverne henter igjen sine meninger og argumenter fra propagandaprodusenter, og propagandaprodusentene sitter i byråer og blir fortalt hvordan de best mulig kan appellere til frykt og aggresjon, altså de irrasjonelle sidene ved oss.

Disse propagandabyråene har som oppdrag fra politikere og media å produsere så mye propaganda som mulig, og derfor blir de i klimatilfellet servert innhold som noen politisk engasjerte koker sammen ut fra det såkalte sammendraget for beslutningstagere, som igjen er et politisk formulert sammendrag av klimarapporten.

Nettavisen skriver: Det er nå eller aldri, slår rapporten fast. Vi har tre år på oss til å snu trenden?

– Menneskene har alltid vært opptatt av fremtiden, og hva som kan komme til å skje, og har derfor elsket å høre på profeter. Det er særlig siden 60-tallet at dommedagspredikantene har hatt gode vekstvilkår, siden de får betalt for å fortelle sjokkerende ting om fremtiden. Klimarapporten slår ikke fast noe som helst, det er det propagandaprodusentene som gjør.

Det er tragisk at politikere og medier er med på dette, men de er antagelig alle sammen medlemmer av korttidsminneforeningen. Vi har hørt dette gnålet de siste 60 årene, og alltid er det et gitt antall måneder eller år igjen, ellers vil det bli for sent.

Selvsagt er det ikke «nå eller aldri». Dette er bare et virkemiddel for politikere som vil se ut som om de gjør noe, og for næringslivet som leter etter subsidier.

Utslippstoppen må være nådd innen 2025. Deretter må utslippene når halveres innen tiåret er omme?

– Dette vil selvsagt aldri finne sted. Vi har hørt dette før, og vi kommer til å høre det igjen, og ingen husker nyhetene som ble fortalt i fjor.

Realistisk sett er det mulig å oppnå halvering innen åtte år, slik som verden er i dag?

– Realisme har aldri vært del av klimahysteriet. Politikere og journalister kan ikke regne, og saken er at de ikke engang forstår enkle tall. De har heller ingen forståelse av tid og kan derfor ikke vurdere ressursbruk. Det som er viktigst for dem er å si noe, samme hva. For leserne som tror på dem er også medlemmer av korttidsminneforeningen. Det finnes ikke «sjangs i havet» til noen reduksjon med ikke-voldelige midler.

Her må man også huske på at reduksjonen finnes i beregninger, ikke i målinger. Beregningene endrer utgangspunkt hele tiden. Man kan med et trylleslag si at man har halvert utslippene – eller doblet dem – for det har ingenting å si. Det vil uansett ikke gjøre noen forskjell på målingene.

Har hørt at klimarapporten aldri bruker ordet krise?

– Det ble ikke brukt før i 2021, da del 1. av rapporten slo fast at betegnelsen ble brukt i media. I årets rapport brukes det et par steder. Man må huske på at rapporten er en sammenfatning av tusener av såkalte forskningsrapporter, og flere av disse har i det siste benyttet ordet klimakrise. Dermed åpner dette for at også klimarapporten selv et par steder benytter uttrykket.

Det er viktig å ha klart for seg at alt du hører om klima i mainstream media er oppspinn, for å påvirke massene til å støtte politikerne og næringslivet. At en FN-fjott stiller seg i fjæra og bretter opp bena, er bare teater. At politikere tar frem det seriøse fjeset på TV er bare teater, avslutter klimarealist Hasnes til Resett.

