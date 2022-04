annonse

Hvor høye må prisene bli?

På vegne av NAF har Norstat gjennomført en undersøkelse der det fremgår at drivstoffprisene nå begynner å bli et alvorlig problem for norske familier. Halvparten av de spurte sier at de mener at de høye prisene på drivstoff har blitt et problem for husholdningens økonomi.

Altså opplever rundt 1,2 millioner husholdninger at de sliter med å håndtere de høye drivstoffprisene.

Det er særlig folk i sørøst og i nord som sliter. Naturligvis er det også de som har dårligst råd som liter mest i dette, skriver Nettavisen.

– Folk med lavere inntekter og i distrikts-Norge strever med høye drivstoffpriser, samtidig som staten tjener svært godt på de høye olje- og gassprisene. Nå vil vanlige folk se avgiftskutt som monner og tiltak som får ned kostnadene, sier Camilla Ryste, som er kommunikasjonssjef i NAF, til avisen.

NAF lurer nå på hvor høye prisene må være, og over hvor lang tid det må gå før regjeringen griper inn.

Ukraina

Men regjeringen skylder på Ukraina-krigen.

– Det høye prisnivået på drivstoff som vi ser nå, skyldes i stor grad krigen i Ukraina. Økte oljepriser har bidratt til økte drivstoffpriser, både internasjonalt og i Norge. Det har også vært store svingninger i prisen. I løpet av en og samme uke har prisen variert med 5-6 kroner, sier statssekretær Erlend Grimstad (Sp) til Nettavisen.

