Det var et rekordstort antall som i fjor fikk råd og veiledning om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse.

Kompetanseteamet bisto i 759 saker, en økning på 17 prosent fra året i forveien, viser deres årsrapport.

I 32 av sakene var hovedbekymringen trusler og vold.

Økningen kan skyldes at flere saker er avdekket av hjelpeapparatet, mener Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Det kan også skyldes at Kompetanseteamet er blitt mer kjent for hjelpeapparatet og at ansatte har et behov for veiledning i sakene, sier Bruusgard, som tilføyer at det antas å være store mørketall.

Bekymring for ufrivillig opphold i utlandet

I 2021 ble det registrert en økning i antall saker der personen det var bekymring for befant seg i utlandet når Kompetanseteamet blir kontaktet. Antallet saker som gjaldt personer i utlandet økte fra 107 saker i 2020 til 192 saker i 2021. 116 av sakene gjaldt barn, skriver NTB.

