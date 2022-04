annonse

Tysk etterretningstjeneste skal ha fanget opp radiokommunikasjon der russiske soldater diskutere drap på sivile i Butsja.

Det rapporterer Der Spiegel.

Noe av lydmaterialet handler tilsynelatende om ofrene som er funnet drept i en hovedgate i Butsja. Spiegel siterer en lukket orientering som etterretningstjenesten BND har holdt i den tyske nasjonalforsamlingen.

Blant kommunikasjonen som ble fanget opp, var en beskrivelse av hvordan flere soldater skjøt en person på sykkel. Journalister fra nyhetsbyrået AFP har sett tre lik sammenfiltret i sykler blant 20 drepte i den aktuelle gata etter at russiske soldater trakk seg ut.

Det tyske nyhetsbyrået DPA skriver at opptakene beviser at overgrep ble begått av russisk militært personell, og at de også avslører at Russland hadde paramilitære enheter utstasjonert utenfor Kyiv i mars.

Soldatene i lydmaterialet snakket om drapene «som om de ganske enkelt diskuterte sitt eget hverdagsliv», skriver magasinet.

Onsdag slo den tyske regjeringen fast at satellittbilder fra mars utgjør sterke motbevis mot Russlands påstander om at de ikke har begått overgrepene i Butsja.

– Troverdige beviser viser at russiske kamp- og sikkerhetsstyrker var utplassert i dette området fra 7. mars til 30. mars, sa Hebestreit.

