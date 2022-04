annonse

Regjeringen vil starte opp igjen behandlingen av konsesjonssøknader om å bygge ut vindkraft på land.

Det kommer fram i regjeringens egen energimelding, som legges fram i dag, skriver NRK.

– Men det må skje med kommunenes vilje. Jeg tror vi får med oss mange kommuner på det, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og viser til at de også har sendt ut et forslag om produksjonsavgift på høring.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) presenterte deler av tilleggsmeldingen fredag.

– Vindkraft på land er omdiskutert, men det har vært stillestand i tre år nå. Vi sender nå et brev til NVE og ber de gjenoppta konsesjonsbehandlinga på vindkraft på land, men vi sier tydelig fra om at kommunene må ville det, sa Aaland.

Han viste til at de også har sendt ut et forslag om produksjonsavgift på høring, og at han tror vindkraft på land betyr en betydelig mulighet for norsk industri, skriver NTB.

