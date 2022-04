annonse

annonse

Høyres landsmøte i helgen ga Erna to nederlag av betydning. Det ene var partiets ønske om et mer tydelig «JA» til EU, og det andre var partiets ønske om en ny utredning om atomkraft i Norge.

I det første spørsmålet poengterte Erna korrekt at tiden for en slik debatt enda ikke er moden siden bare 30% av befolkningen faktisk ønsker et norsk medlemskap i EU. I den andre bommet hun med sitt poeng.

Erna gikk imot landsmøtets ønske om en utredning av atomkraft ved å vise til avfallsproblematikken. Men, det er å gå for fort frem.

annonse

En utredning skal også belyse avfallsproblematikken, og er utredningen god vil den også ta for seg alle sider ved mulig atomkraft basert på alle mulige scenarier vi i dag kjenner, fra tradisjonelle vannkokende stavreaktorer basert på U235 til de mer spenstige thorium saltsmelte reaktorene som ikke bruker vann som kjølemiddel.

For det er nettopp i sistnevnte tilfelle mulighetene ligger for en drastisk reduksjon av avfallsmengden. Et thorium saltsmelte reaktor forventes å produsere kun 1 til 2 % av mengden radioaktivt avfall av det en tilsvarende stavreaktor i dag gjør, og da kan vi trygt si at Erna ikke behøver å bekymre seg så altfor mye!

Les også: Myndighetene varslet oss allerede for flere år siden om at det kom til å bli kriser, sier Kongsberg-mann (+)

annonse

Det meste av thoriumet vil bli nedbrutt til ufarlig bly. Det meste av det radioaktive materialet vil bestå av tre isotoper med halveringstider på rundt 60 år, men noe vil også ha en halveringstid på over 1000 år.

Men, mengdene er svært små, og vi har faktisk mulighet for å plassere dette ned i bunnen av gamle oljebrønner før de sementeres igjen, så jeg kan ikke si jeg helt deler Ernas syn på hverken atomkraft eller avfallsproblematikken rundt denne.

For, ved å si nei til selv en grundig utredning av atomkraft gjør Erna en kardinalfeil. En feil som lukker døren for Norges fremtid som en moderne industrinasjon.

For det er dit vi må ta Norge når oljealderen en gang er over. Norge må få tilbake sitt komparative fortrinn med billig strøm både for befolkning og industri, og landet må få troen tilbake på seg selv!

Nå akkes det over det ganske land over strømregningene, og det er ingen tvil om det hele oppleves som et storstilt tyveri av den norske befolkning, og ingen synes å være i stand til å gjøre noe som helst med situasjonen.

Regjeringspartiene straffes på meningsmålingene, mens Høyre vinner, til tross for at det var under Høyre og FrP kablene til Tyskland og Storbritannia ble vedtatt bygget!

Dette skjedde nettopp fordi Høyre og FrP ønsket nærmere tilknytning til EU, og dermed så fikk vi også EU-priser på strømmen i Norge!

En utbygging av to atomkraftanlegg i h.h.v. Oslo og Bergen vil ikke bare kunne tilby nok strøm til disse lokale markeder de vil også kunne tilby varmt vann til fjernvarme.

annonse

Les også: Stortinget kjøper dyr advokathjelp for å slippe skattesmell i pendlerbolig-saken

Effekten av dette vil bli formidabel ikke minst siden kun 30% av Oslos fjernvarme i dag kommer fra bossbrenneriet på Grønmo. Resten dekkes av elektrisitet og oljefyr! Disse 70% vil dermed kunne tas fra et lokalt atomkraftanlegg, og overskudd av varmtvann vil kunne nyttes i et større fjernvarmenett i fremtiden.

Det samme vil bil tilfellet for Bergen hvor bruk av fjernvarme da vil bli mer vanlig.

Men i tillegg åpner denne teknologien for fiskeoppdrett på land. Flere fisketyper som krever varmere vann vil kunne oppdrettes i Norge, og problemer med kaldt vintervann i havet for laks og ørret vil kunne forbigås samtidig som vi da vil få kontroll på utslippene mærene i dag representerer.

Mulighetene vil dermed åpne seg, den ene etter den andre, og grunnen er enkel. Et moderne thorium anlegg forventes å ha driftskostnader på rundt 20 øre/kWt, kanskje litt mer i oppstarten, men likevel, så vil dette kunne gi oss alle lave strømpriser igjen, og da har Norge en fremtid også etter oljen.

Det triste er at Erna ikke helt ser dette!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474