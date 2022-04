annonse

Vil utvikle India til et knutepunkt for forsvarsindustri.

New Delhi opplyste torsdag at India vil øke produksjonen av militært utstyr – inkludert helikoptre, stridsvognmotorer, missiler og luftbårne varslingssystemer – for å kompensere for eventuelle importmangler fra hovedleverandøren Russland. Krigen i Ukraina har økt tvilen rundt påliteligheten til fremtidige russiske våpenforsyninger.

India er avhengig av Russland for nesten 60 prosent av sitt forsvarsutstyr. Det har mer enn 410 sovjetiske og russiske jagerfly – med en blanding av importerte og lisensbygde plattformer – inkludert Su-30, MiG-21 og MiG-29. India har også russiske ubåter, stridsvogner, helikoptre, fregatter og missiler. Alt utstyret krever russiske reservedeler og komponenter.

– Behovene til det russiske militæret selv, med den type tap som det lider, kan bety at noen av de reservedelene vi trenger sannsynligvis vil bli omdirigert, opplyser D.S. Hooda, pensjonert generalløytnant i den indiske hæren.

Hjemmeproduksjon

Indias væpnede styrker – som har verdens nest største hær, fjerde største luftvåpen og syvende største marine – vil ikke lenger opprettholde seg selv gjennom våpenimport. Under et besøk i India i fjor av Russlands president Vladimir Putin, ble Moskva og New Delhi derfor enige om å flytte noe av våpenproduksjon til India.

Landets forsvarsminister, Rajnath Singh, offentliggjorde torsdag liste over militært utstyr som vil bli produsert innenlands og ikke lenger importert. Listen inkluderer mer enn 300 forskjellige typer militært utstyr. Import av helikoptre, korvetter, tankmotorer, missiler og luftbårne varslingssystemer vil til slutt bli faset ut.

– Vårt mål er å utvikle India til et knutepunkt for forsvarsproduksjon, sa han.

Forsvarsministeriets nettsider opplyser at militære ordrer verdt 2,1 billioner rupier (ca. 245 milliarder kroner) sannsynligvis vil bli plassert hos innenlandske statlige og private forsvarsprodusenter over de neste fem årene.

Kortsiktige behov

For å møte sine kortsiktige behov i møte med potensielle mangler, kan India vurdere kjøp fra tidligere sovjetrepublikker og land i Warszawapakten, ifølge en tjenesteperson i det indiske forsvarsdepartementet, som uttalte seg på betingelse av anonymitet, siden vedkommende ikke var autorisert til å snakke med journalister.

Bulgaria, Polen, Georgia og Kasakhstan kan potensielt hjelpe India med reserveforsyninger til de russiske jagerflyene av typene Sukhoi og MiG-29, samt med oppgradering av stridsvogner og pansrede kjøretøy, ettersom de har lignende sovjetisk opprinnelse til sine våpenplattformer og reservedeler, hevdet tjenestepersonen.

Strategisk avhengighet

I takt med at India ønsker å øke sin militærindustrielle base, ser også New Delhi til andre viktige militære makter for å redusere landets strategiske avhengighet til Moskva

Under et møte i India forrige uke mellom den britiske utenriksministeren Liz Truss og sin indiske kollega Subrahmanyam Jaishankar, diskuterte de to sidene måter for å styrke indisk-britiske forsvarsbånd. Ifølge Jaishankar legges det nå vekt på «Made in India», som er den sørasiatiske nasjonens økonomiske vekstinitiativ:

– Jo mer vi samarbeider, jo større er mulighetene for å jobbe sammen, sier han.

