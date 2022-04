annonse

For tre uker siden la vi kommentarfeltet bak betalingsmur. Det har dessverre vist seg å være betydelige tekniske utfordringer med innloggingen for mange av abonnentene. Mange har måttet logge in på nytt for hver artikkel man leser for å få opp kommentarfeltet. Brukeropplevelsen har rett og slett vært for dårlig, og vi opphever derfor ordningen inntil vi får løst de tekniske problemene.

Mange av dere har vist forståelse for at vi gjorde dette forsøket for å få inn noe penger for å dekke de betydelige kostnadene vi har ved moderering. Blant dere har det vært de som ønsket en løsning hvor man måtte være abonnent for å kommentere, men at alle kunne lese kommentarene. En slik løsning har vi ikke klart å finne ut så lenge vi skulle fortsette med Disqus som plattform og la folk kommentere under pseudonym. Enten må både kommentering og lesing av kommentarene bak betalingsmur, eller ingen av delene.

Nå går vi altså midlertidig tilbake til å åpne kommentarfeltet igjen. Vi må bare innrømme at teknikken ikke fungerte.

Men de fundamentale utfordringene vi har økonomisk består og er noe vi håper dere blir med å løse opp i.

Det vi har sett gjennom disse tre ukene er at en betydelig del av de som kommenterer ikke er abonnenter på Resett. Antallet daglige kommentarer sank fra over 2000 før vi stengte og ned til ca. 400-500 daglig de siste tre ukene.

I tillegg har vi fått klager fra folk som sier at de savner å lese kommentarene selv om de ikke kommenterer selv.

Det tyder altså på at Resett og kommentarfeltet er noe som mange setter pris på både å delta i og å lese. Men vi håper dere dermed også er villige til å betale litt mer enn dere har gjort for de tjenestene dere setter pris på.

Det er åpenbart abonnementer som er det beste dere kan støtte Resett med. Men for de av dere som ikke vil tegne abonnement eller synes det er for dyrt, så har vi andre måter dere kan støtte oss på gjennom donasjoner. Enten jevnlige trekk eller som engangsbeløp på Vipps (124526), bankkonto (1503.94.12826) eller SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Resett skal utgjøre en forskjell i Norge. Vi mener også vi gjør det. De siste dagene er det oppsigelsen av lektor Allan Henriksen som kanskje viser tydeligst hvilke saker Resett jobber eksklusivt med. Vi håper dere kan være med å støtte opp under oss økonomisk for den jobben vi gjør. Sakene om Kjellervolla skole og Allan Henriksen ville de fleste andre medier lagt bak betalingsmur. Resett har hatt alle saker åpne, men vi håper likevel dere er med å tegne abonnement på Resett eller donere på andre måter når vi gjør den journalistiske jobben.

Vi må bare minne dere på at det ikke er gratis å lage en nettavis og heller ikke å røkte et så aktivt kommentarfelt som Resett har. Dette første forsøket med å legge det bak betalingsmur, var ikke vellykket – det må vi bare innrømme. Skal noe slikt være levedyktig, må vi ha en teknisk løsning som fungerer bedre, men vi håper vi i fellesskap med dere kan bidra til at kommentarfeltet også betaler for seg.

