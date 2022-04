annonse

Føler seg presset til å ta stilling om de er gutt eller jente.

– Hvis du er en person som ikke identifiserer deg som verken gutt eller jente, så må du ta valget om du enten har lyst til å gå inn på jentedoen eller guttedoen. Og det blir veldig feil for veldig mange, sier eleven Mille Lovise Hult til NRK.

Hult er leder i Tromsø ungdomsråd, og elev ved Tromsdalen videregående skole. Hun mener det er viktig å ha inkluderende toalett på skoler i Norge, og tar opp kampen for kjønnsnøytrale toalett, skriver statskanalen.

Alina Michelle Wilhelmsen støtter forslaget til Tromsø ungdomsråd.

– Vi ungdom har sett et behov for kjønnsnøytrale toaletter på skolen. Som elevrådsleder er det folk som har kommet bort til meg og sagt at det mangler et kjønnsnøytralt toalett. Det burde vi fikse.

Wilhelmsen forteller til NRK at det er flere elever på skolen som angivelig ikke identifiserer seg som gutt eller jente. De ønsker et slikt toalett for å slippe å plassere seg selv inn i en av de to kategoriene hver gang de må på do.

– For oss er det jo bare inn og ut, mens for andre kan det være ekstremt vanskelig å bestemme seg for hvilken do man skal gå inn på. Og når man kommer ut av doen så er man kanskje redd for hvem som ser deg, fordi da har du liksom satt deg inn som enten jente eller gutt.

Da blir det fort en oppfatning av at vedkommende har tatt et «valg», sier Wilhelmsen.

Redd for å møte hets

NRK har også snakket med Leona Imperatori (24) som i ungdomstiden fant ut at hen er ikke-binær. Kjønnsnøytrale toaletter hadde vært viktig.

– Det kan være viktig, ikke bare for ikke-binære, men også andre. Du kan også fremstå som om du har «feil» kjønn dersom du har «feil» stil. Eller om du er trans, sier Imperatori.

– Jeg hører liksom ikke hjemme noe sted, sier hen.

Stadig flere kjønnsnøytrale toaletter dukker opp i Norge.

– Men det er et reelt problem at det ikke er nok av dem. Resultatet blir ofte at jeg rett og slett ikke går på do, sier Imperatori.

Mille Lovise Hult og Aline Michelle Wilhelmsen kan ikke se noen utfordringer med kjønnsnøytrale toaletter.

Og det er bare å fjerne skiltene. Man trenger ikke «bygge en brakke utenfor skolen med kjønnsnøytrale toaletter,» skriver NRK.

– Det er rett og slett å fjerne logoen på døra. Noe så enkelt kan rett og slett hjelpe, sier Wilhelmsen.

Trondheim kommune har allerede innført kjønnsnøytrale toaletter i alle kommunale bygg, slik NTB kunne melde i 2020.

– Med dette vedtaket går Trondheim kommune foran med et godt eksempel, sa MDG-politiker Stine Børø Szell, som fremmet saken i bystyret den gang.

