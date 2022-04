annonse

annonse

Politiet sier at det ikke er noe som tyder på at mannen som drepte samboeren sin i Noresund natt til tirsdag, var utilregnelig. Kvinnen døde av stikkskader.

– Det er gjennomført en prejudisiell undersøkelse, og det er ikke noe som tyder på at mannen var utilregnelig, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det var klokken 0.28 natt til tirsdag at den 39 år gamle mannen ringte AMK-sentralen og varslet om hendelsen. Ambulansen var på stedet 0.37. Kvinnen var da i live, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp. Like over klokken 1 ble kvinnen erklært død.

annonse

Politiet opplyste fredag at den foreløpige obduksjonsrapporten viser at kvinnen døde av stikkskader.

Etter å ha meldt fra om hendelsen, reiste mannen til Modum politistasjon der han ble pågrepet. Under pågripelsen ble det tatt beslag i en kniv som politiet knytter til drapet.

Bekrefter at han drepte samboeren

39-åringens forsvarer, advokat Knut Henning Larsen, sa onsdag at den siktede har erkjent at han utførte handlingen som gjorde at kvinnen døde, men at han ikke erkjenner straffskyld.

annonse

Kostveit bekrefter at mannen knytter seg til drapshandlingen.

– Men rent formelt har han ikke tatt stilling til straffskyld, sier han.

Mannen ble onsdag varetektsfengslet i fire uker. Han sitter nå i varetekt i Drammen fengsel.

Politiet vil fortsette med de tekniske undersøkelsene på åstedet fredag og planlegger å gjennomføre nye avhør av den siktede mannen rett etter påske.

Barn i barnehagealder i boligen

Det er fra tidligere kjent at to mindreårige barn ble hentet ut av boligen etter funnet av den døde kvinnen.

Kostveit sier at kvinnen er mor til barna, som er i barnehagealder, men at siktede ikke er faren.

– Alt tyder på at de har sovet under hele hendelsen som førte til at moren deres døde, sier Kostveit.

Barna er nå tatt hånd om av familiemedlemmer.

annonse

Opplysninger politiet har til nå i saken, tyder på at kvinnen og mannen ble kjærester sommeren 2020.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474