SVs Lars Haltbrekken tror konklusjonen til NIM bør få store konsekvenser for norsk oljepolitikk.

– Jeg tenker jo at for det første at man må stoppe alle nye utbygginger, så er man nødt til å ha en gjennomgang av det som er vedtatt utbygget eller gitt tillatelse til etter høyesterettsdommen falt. Man må få en ny gjennomgang og vurdering av dem, sier Haltbrekken til NRK.

SV-politikeren mener regjeringen, ved ikke å kreve klimavurderinger for nye oljefelt, har handlet i strid med grunnloven.

Årsaken er en tolkning av klimadommen av Norsk institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIM har nå konkludert med at norsk oljepolitikk er grunnlovsstridig, skriver Aftenposten.

NIM mener også at det ikke er rom for å godkjenne ny produksjon av olje og gass innenfor det gjenværende karbonbudsjettet for å nå 1,5-gradersmålet.

