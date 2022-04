annonse

Et Boeing 757-fly lastet med post og pakker skled av rullebanen og brakk i to under en nødlanding i Costa Rica torsdag.

Flyet hadde 25 minutter tidligere tatt av fra Juan Santamaria-flyplassen, før det fikk tekniske problemer og måtte snu.

Røyk steg opp fra det gule flyet tilhørende det tyske logistikkselskapet DHL da det krasjet, men det brøt ikke ut noen større brann. Tilstanden til de to om bord er god, ifølge Hector Chaves i brannvesenet i Costa Rica, skriver NTB.

En talsmann for DHL sa at begge pilotene var uskadd, men at en gjennomgikk en medisinsk sjekk som en forholdsregel, skriver ABC News

– Hendelsen stengte flyplassen i flere timer, med rundt 8.500 passasjerer og 57 kommersielle og fraktflyvninger berørt, opplyser flyplassoperatør Aeris.

