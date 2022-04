annonse

FNs klimapanel har lansert delrapport tre på 3656 sider. Miljøorganisasjonene sier de har lest rapporten og mener at Norge er nødt til å handle nå for å bidra til å løse klodens akutte kriser.

– Det må gjøres en formidabel jobb fram mot møtet i Kina, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide til Dagsavisen.

Avtalen er halvannet år forsinket, og mange planter og dyr er på utryddelsens rand, men møtet i Genève endte i uenighet. Klima- og miljøministeren sier det er land som ikke er særlig ambisiøse, som Brasil som prøvde å legge hindringer i veien og utviklingslandene er splittet. Mange land vil ha penger.

– Norge ønsker å bidra med penger, men vi er bekymret for at dette kravet tar klodens framtid som gissel, sier Eide.

Kan ikke vente til etter påske

Miljøorganisasjonene mener det er krise etter å ha lest den seneste rapporten fra FNs klimapanel.

– Støre og Vedum kan ikke vente til etter påske. De må komme med umiddelbare krisetiltak for en rettferdig klimaomstilling, med redusert forbruk, mer naturvern, stans i ny olje- og gassutvinning, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise minner om hva statsministeren nylig lovet. Nestleder i Natur og Ungdom, Simon Balsnes er opptatt av at det haster.

– Det er en skam at politikerne våre ikke tar de grepene de vet trengs for å sikre et levelig klima. Vi forventer at norske myndigheter stanser all ny leting etter olje og gass og legger en plan for nedtrapping av nåværende produksjon, mener leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

