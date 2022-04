annonse

Den niende uken av Premier League darts i Leeds fikk se MVG med en oppvisning.

Med sin tredje seier tar nå nederlandske Michael van Gerwen en tre poengs ledelse i sammendraget.

Etter seiere i Exeter og Brighton, vant MVG også i Leeds, og det nærmest i utklassingsstil.

Litt heldig var han da skotske Gary Anderson ikke kunne spille på grunn av en positiv covid-test, og han dermed fikk en walk over i kvartfinalen.

Men den fem ganger verdensmesteren viste sin klasse da han slo den regjerende verdensmesteren, skotske Peter «Snakebite» Wright med sifrene 6-3 i semifinalen, og regelrett knuste engelske James Wade 6-1 i finalen.

Van Gerwen spilte med den selvtilliten vi var vant til å se ham spille med for noen år siden, og mange spør seg om han nå er tilbake for fullt og vil nok en gang overta som nummer en i verden.

Det gjenstår å se, men van Gerwen viste gamle takter i Leeds.

– Det føles godt, og det var gjennomgående en fin kveld, sa van Gerwen.

Han forklarte også hvorfor han har slikt et godt grep over James «The Machine» Wade.

– Jeg synes finalen var ok sammenlignet med semifinalen. Jeg vet nøyaktig hvordan jeg skal spille mot James Wade. Du må sørge for å ha selvtillit, knuse inn noen darter som sårer ham, og det var hva jeg gjorde.

Van Gerwen ser lyst på fremtiden for øyeblikket og mener at ingen slår ham om han spiller på sitt beste.

– Jeg vet at det er mer arbeid som må legges ned og at jeg alltid må strekke meg etter nye mål, men å vinne er den beste medisinen for dette. Det viktigste akkurat nå er at jeg er fornøyd med spillet mitt, og hvis den beste MVG møter opp, så kan ingen slå ham, avslutter en glad «The Green Machine».

Resultater fra den niende uken:

Kvartfinaler

Michael Smith (102.21) 2-6 (103.99) Peter Wright

Gary Anderson v w/o Michael van Gerwen * Anderson trakk seg på grunn av Covid

Joe Cullen (87.77) 1-6 (98.25) Jonny Clayton

James Wade (90.65) 6-5 (97.32) Gerwyn Price

Semifinaler

Peter Wright (86.37) 3-6 (90.74) Michael van Gerwen

Jonny Clayton (96.96) 4-6 (96.17) James Wade

Finale

Michael van Gerwen (103.87) 6-1 (93.59) James Wade

