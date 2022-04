annonse

annonse

Etter de rystende angrepene på sivile i Ukraina kommer vi neppe unna et oppgjør med Putin personlig, antyder Erna Solberg.

Under invasjonen av Ukraina, som ble innledet 24. februar, ble Russland beskyldt for å bombe og skyte på sivil infrastruktur som skoler, sykehus og boligblokker.

Etter at ukrainsk motstand seks uker senere tvang russiske styrker til retrett fra Kyiv-området, har enda mer sjokkerende scener åpenbart seg.

annonse

Da ukrainske styrker forleden inntok Butsja, en forstad til Kyiv, forteller frigjorte innbyggere drap, voldtekter og plyndring i stor skala begått av russiske soldater.

Les også: Rakettangrep mot jernbanestasjon i Ukraina – døde sivile ligger blant rester av bagasje

Samme sted lå lik strødd i gatene. Noen av personene var bundet på hendene og skutt på kloss hold, mens andre tilfeldigvis hadde syklet forbi.

annonse

Russiske styrker skal dessuten ha gått fra dør til dør, brutt seg inn og dratt beboerne ut på gaten, hvor særlig menn i verneplikt alder ble skutt.

Stadig flere snakker nå om krigsforbrytelser.

USAs president Joe Biden var blant de første som tok ordet i sin munn.

Bakgrunnen var ikke minst den flere uker lange beleiringen av Mariupol, hvor minst 70 prosent av bygningene nå skal være helt eller delvis skadet.

Nye sider ved den russiske aggresjonens hensynsløshet avdekkes hver dag. Vi ser angrep på sykehus, voldtekter og vilkårlig skyting mot sivile.

– Erna Solberg i DN

Det antas at omfattende og systematiske overgrep på sivile også vil avdekkes i andre ukrainske byer, herunder Borodjanka.

Ukrainas påtalemyndigheter, Den internasjonale straffedomstolen, EU, Norge og humanitære organisasjoner har begynt å samle inn bevis i form av bilder, avhør med mer.

Ikke minst har FNs høykommissær involvert seg, og sier historiene fra sivile «reiser alvorlige og urovekkende spørsmål om mulige krigsforbrytelser».

I en kronikk i Dagens Næringsliv antyder Høyre-leder og Norges tidligere statsminister Erna Solberg at det stadig blir mindre sannsynlig at Vladimir Putin, en gang etter krigens slutt, skal kunne gå fri uten personlig ansvar.

annonse

Også tidligere har Solberg uttalt at den russiske presidenten bør kunne bringes inn for retten og prøves for krigsforbrytelser.

– Putins invasjon av Ukraina må få store konsekvenser. For Putin selv og for Norges forhold til Russland, mener Solberg.

Les også: Solberg: – Krigsforbrytelsene har stått i kø etter at Russland invaderte Ukraina

– Sanksjonene mot Putins regime er historisk harde, og de svir. Vi bør nå se om vi kan gjøre mer. (…) For det andre må det bli et rettsoppgjør hvor de skyldige stilles til ansvar.

– Selv om veien dit er lang, er det bra at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og en rekke europeiske land har satt i gang etterforskninger, skriver Solberg videre.

Denne uken fikk vi se de brutale bildene fra Butsja hvor døde mennesker ligger igjen i gatene etter russernes herjinger – med hvite flagg i hånden som et siste håp om at de sivile ville bli spart.

– Erna Solberg i DN

I klartekst vil president Vladimir Putin kunne pågripes og arresteres hvis han reiser utenfor Russland, er den logiske konsekvensen av Solbergs krav.

I 2014, da Russland invaderte og annekterte Krim-halvøya, ble Russland ilagt økonomiske sanksjoner og utsatt for politisk og diplomatisk isolasjon.

Senere ble forholdene til Russland noenlunde normalisert. Så sent som i 2019 skålte Solberg selv med Putin under International Arctic Forum i St. Petersburg.

Solberg avskriver nå en ny slik normalisering med Russland.

– Vi hadde nok et håp om at Russland ville endre seg. (…) Men det håpet er nå knust en gang for alle. Tiden for naivitet i vårt forhold til Putins Russland må være over. Og det må få konsekvenser.

– Fremover må all kontakt med Russland baseres på at det er Putins Russland vi snakker med. Et totalitært Russland hvor ytringsfriheten, pressefriheten og demokratiet er avviklet, avrunder Solberg.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474