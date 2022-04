annonse

Scenarioet har blitt aktualisert av atommakten Russlands invasjon av Ukraina.

Scenarioet gjelder bruk av atomvåpen i Norges nærområder, opplyser beredskapsdirektør Astrid Liland ved Direktoratet for strålevern og atomberedskap. til Dagbladet.

Utredningen begynte i 2018 og springer dermed ikke ut av den russiske invasjonen av Ukraina. Men det ble tema for medlemmene i Kriseutvalget for atomberedskap i slutten av mars som følge av krigshandlingene, ifølge avisen.

Det er allerede utarbeidet seks scenarioer med ulike atomhendelser. Det gjelder blant annet muligheten for et stort, luftbårent utslipp fra anlegg i utlandet (scenario 1), og muligheten for en alvorlig hendelse i utlandet uten direkte konsekvenser for norsk territorium (scenario 6).

Da Kriseutvalget møttes 24. mars, fortalte utvalgsleder Per Strand at situasjonen knyttet til atomsikkerhet og -beredskap fortsatt er alvorlig og uavklart.

