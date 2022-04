annonse

Den amerikanske skuespilleren Will Smith får ikke delta på de neste ti Oscar-utdelingene

Oscar-akademiet tar beslutningen som følge av at Smith gikk opp på scenen og klappet til komiker Chris Rock etter at han dro en vits om kona Jada Pinkett Smith under årets seremoni.

Chris Rock vitset om Jada Pinkett Smith og sa han gjerne ville se en oppfølger til «G.I. Jane». I filmen fra 1997 spiller Demi Moore en snauklipt soldat. Pinsett Smith bli i 2018 diagnostisert med alopecia, en hudsykdom som gjør at håret slutter å vokse og faller av.

I ettertid har akademiet sagt at de ba Smith om å forlate salen etter hendelsen, men at han nektet. Senere på kvelden ble han hedret som beste mannlige skuespiller for filmen «King Richard». Smith ba om unnskyldning til Rock dagen etter hendelsen. Han har i tillegg trukket seg fra Oscar-akademiet og sagt at han er forberedt på konsekvenser. – Mine handlinger på den 94. Oscar-utdelingen var sjokkerende, smertefulle og utilgivelige, uttalte Smith kort tid etter hendelsen.

