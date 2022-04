annonse

En ukrainsk redningsarbeider sier at minst 35 personer er drept i det som skal være et russisk angrep mot stasjonen i Kramatorsk.

Over 100 skal være såret i angrepet, ifølge jernbaneselskapet.

En redningsarbeider på stedet hevder det er snakk om minst 35 drepte.

Ifølge jernbaneselskapet var tusenvis av sivile på stasjonen da angrepet fant sted.

Jernbanestasjonen brukes av folk som forsøker å komme seg vekk fra området. Ukrainske myndigheter oppfordret tidligere i uken alle sivile til å evakuere de østlige delene av landet i påvente av en større russisk offensiv, skriver NTB.

Bilder og videoer i sosiale medier viser det som ser ut som døde sivile som ligger blant rester av bagasje. Disse bildene har ikke blitt verifisert.

– Gruoppvekkende å se Russland angripe en av hovedstasjonene som brukes av sivile i regionen der Russland trapper opp sine angrep, skriver EUs utenrikssjef Josep Borrell på Twitter.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.

Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.

— Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022