Mange sjåfører i transportbransjen er selvstendig næringsdrivende. De dekker sine egne utgifter, noe som også inkluderer drivstoff.

– Prisene deres blir ikke skrudd opp. De har ingen reell mulighet til det, stort sett fordi de står der med en fast kontrakt og faste priser, og det er det de må forholde seg til, sier Fredrik Winger-Solvang til Klassekampen.

Han er førstesekretær i Oslo Transportarbeiderforening, en del av Fellesforbundet. De har flere medlemmer organisert som selvstendig næringsdrivende sjåfører innenfor budbilbransjen. Winger-Solvang forteller at de rammes av de økte prisene.

– Det er en bekymring at prisene øker, og at de ikke blir kompensert for det, sier han, og legger til:

– Det blir for dyrt å drive. De kjører allerede mange timer fra før av.

Vanlige folk mister jobbene sine

– Nei, dette er ikke gunstig for norsk økonomi, sier Frank Sve til Resett,

Sve sitter i transportkomiteen i Stortinget for Frp. Han mener at vi nå får oppleve «Sp i praksis» og en totalt handlingslammet Vedum som fører til rekord i konkurser.

– Vanlige folk mister jobbene sine, og dette ser det ut til at SP og co ikke bryr seg et kvidder om, mener Sve.

