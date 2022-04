annonse

SV-nestleder Kirsti Bergstø vil øke barnetrygden for å motvirke barnefattigdom. Sarpsborgs Ap-ordfører tror at det da ikke vil lønne seg å jobbe.

Nettavisen skriver at en av ti barn i Norge vokser opp i familier med «vedvarende lavinntekt». Sarpsborg er den kommunen med størst andel barnefattigdom. Der advarer ordfører Sindre Martinsen-Evje mot å øke barnetrygden.

– Det er store tall. Vi har en veldig sterk tilflytting av sekundærflyktninger fra andre kommuner som bor der, og så flytter de til Sarpsborg. Vi tror det har sammenheng med at vi topper denne statistikken, sa Martinsen-Evje i Politisk kvarter på NRK.

I fjor steg antall innbyggere i Sarpsborg med 1,4 prosent. 91 prosent av innflytterne var innvandrere.

– Det er lavere boligpriser her utenfor Oslo, og så er det E6-aksen som går fra Gardermoen og ned mot Malmø – og så har man nettverk i Oslo og Malmø, sa Ap-ordføreren.

Etter Sarpsborg er det nabokommunen Fredrikstad som har nest flest barn som lever i fattigdom.

– Det er helt ekte unger som vi vet vil få en helt annen økonomisk situasjon hvis man øker barnetrygda. For det er det aller mest effektive enkelttiltaket hvis målet er å gjøre at færre unger vokser opp i vedvarende fattigdom, sa Bergstø.

Hovedproblemet er mislykket integrering

– Problemet her er at både Bergstø og Ap-ordføreren hopper over hva som er hovedproblemet her, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg er Frps innvandringspolitiske talsperson, og mener at hovedproblemet er mislykket integrering og altfor høy innvandring til Norge, og spesielt til enkelte områder. Derfor bør både Ap og SV støtte Frps forslag om å redusere innvandringen betydelig, men også å nekte utenlandske statsborgere å flytte fritt rundt i Norge hvis de ikke kan forsørge seg selv.

– For problemet er at innvandrere først kommer til en kommune, så flytter mange til innvandrertette områder i Oslo, Østfold og så videre. Da blir det veldig vanskelig å få til reell integrering.

Wiberg mener i tillegg at AP og SV støtte til Frps forslag om å gjøre det mindre attraktivt økonomisk å flytte til Norge kan gjennomføres ved at flere velferdsgoder ikke gis fra dag en. I stedet kan man opparbeide seg rettigheter etter flere års arbeid i Norge.

