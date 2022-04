annonse

Marinekorpset vender tilbake til sin amfibiske arv og forbereder seg på å spore opp fiendtlige under- og overvannsfartøy i tett koordinasjon med den amerikanske marinen.

Ifølge en pressemelding, gjengitt i The National Interest, har Pentagon satt opp en ny arbeidsgruppe for å tilrettelegge for større samordning mellom operasjonene til det amerikanske sjøforsvaret og marinekorpset. Sistnevnte, som for tiden er midt i et transformasjonsskifte, forbereder seg blant annet på å holde et tett oppsyn med Kina og Indo-Stillehavsregionen i fremtiden, i stedet for å fungere som USAs andre landhær.

Den amerikanske marinens 6. flåte, med hovedkvarter i Napoli, Italia, har derfor satt opp en ny arbeidsgruppe for «å synkronisere kommando og kontroll over utplasserte amfibiske styrker fra marinen og marinekorpset og fremme den integrerte kapasiteten med marinekorpset» innenfor rammeverket til den 6. flåtes operasjonsområder.

– Endrer spillet fundamentalt

Kommandant for Marinekorpset, general David Berger, forklarer hva implikasjonene av det økte samarbeidet kan være.

– Vi vil forbedre mulighetene for maritim ekspedisjonskrigføring i aktivt omstridte rom, uansett hvor disse områdene måtte være. Det vil gjøre oss i stand til å kjempe for å vinne i et enda mer mangfoldig sett av omstendigheter, regioner, scenarier enn vi kan i dag, sa han.

Berget fremhever at Marinekorpset og Marinen er svært sammenkoplet og jobber kanskje tettere sammen enn noen gang tidligere.

– For eksempel, i det østlige Middelhavet akkurat nå, foregår det eksperimenter mellom marinekorpsets andre divisjon og den sjette flåten. Vi har til og med vært i stand til å bidra til anti-ubåtkrigføring i Middelhavet – uhørt, utenkelig for marinekorpset fem år siden. Dette endrer spillet fundamentalt, sa han.

