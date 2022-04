annonse

Ett barn ble drept og to andre barn ble såret da de ble skutt mens de gikk hjem fra skolen i Bronx i New York City. Kriminaliteten har steget 44% i byen i de første tre månedene av 2022, ifølge politiet.

Fredagens skyteepisode skjedde på et gatehjørne. Barnet som ble drept, var en 16 år gammel jente.

Begge jentene på 16 år ble begge truffet, den ene i brystet og den andre i beinet. Den som ble truffet i overkroppen er død, sier NYPD til Fox News Digital.

– Det er ikke avklart om de var elever på skolen, opplyser politiet. Det er ikke gjort noen arrestasjoner, og etterforskerne kjenner ikke identiteten til den som skjøt.

Politiet opplyser at det fortsatt er en del uavklarte detaljer i saken, men at skytingen ser ut til å ha startet etter at to personer gjorde håndbevegelser mot hverandre i et veikryss. Barna som ble skutt, gikk på fortauet, ifølge NTB.

Kriminaliteten i byen har steget siden midten av covid-pandemien. I de tre første månedene av 2022 steg kriminaliteten totalt 44% sammenlignet med samme tidsramme i 2022, ifølge NYPD.

