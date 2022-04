annonse

Verden reagerte med sjokk og vanntro da Will Smith stormet scenen og dro til Chris Rock på Oscars-utdelingen.

Kjendisen i Hollywood gispet i forferdelse, sosial media kokte over, og pressen skrev febrilsk om det bisarre showet og analyserte i dagevis om ‘ørefiken som gikk verden rundt’.

Men det er ikke alle som er like begeistret for oppmerksomheten Smiths teatralske oppvisning fikk. Michael Benjamin som skriver for New York Post, spør hvorfor blodbadet som skjer daglig i New York og andre urbane områder over hele USA ― i nabolag som Smith og Rock vokste opp i — ikke vekker den samme vreden og hysteriske krav om lov og orden. Bortsett fra, selvfølgelig, når de vil skylde på politiet, arbeidsledigheten og mangelen på muligheter.

«Hadde det ikke vært fint om alle Hollywood ‘A-listers’ (og vanlige folk) som er forferdet over Will Smiths oppførsel, snudde forargelsen til handling som kunne redde livene til unge svarte menn i ghettoene. Og dedikerte seg til å kjempe for å redusere vold og jobbe for positive intervensjoner?»

Benjamin som er svart, innrømmer han var først for det meste agnostisk og avvisende til hele saken før han så en venns Facebook-innlegg og andre som karakteriserte Oscarhendelsen som «grusomt». Vil du ha “grusomt”? spurte han. I Oscar-helgen og i løpet av uken som fulgte, ble tre barn truffet av streifskudd i New York. En 16 år gammel gutt og en tre år gammel jente overlevde mens en 12 år gammel gutt ble skutt og drept mens hans satt og ventet i en bil. Og det er bare en smakebit på ukens vold i byen.

Han føler et sinne uten ende når han er vitne til de daglige tragediene som besøkes i New York City, Chicago, Baltimore, South Central LA, Philadelphia og andre bysamfunn og som ikke får lignende oppmerksomhet som Oscarsfiaskoet.

La oss bli «forferdet» nok til å få slutt på blodbadet, slik at hver mors sønn og datter som lever i dag er i live for å feire morsdagen med mødrene sine neste måned – og mange flere deretter.

Michael Benjamin er ikke alene om å føle vrede over tragediene vi bevitner hver eneste dag over hele USA. Mens media, politikere, og eliten i Hollywood er for det meste stille som i graven, promoterer de heller Black Lives Matter. En organisajon som borgerettighetskjemper og advokat Leo Terrel skriver, ikke bryr seg om Black Lives. Han vet at mange ikke vil like hva han har å si, men nok er nok, og forteller hvorfor det er bare konservativ media som vil høre stemmen hans:

Det er fordi jeg protesterer om farsen som er Black Lives Matter – og gjør det høyt og stolt. Hvorfor? Fordi denne organisasjonen ikke taler for meg, som en afroamerikaner, og hvis du virkelig tror at svarte liv BETYR noe, bør du revurdere å ta dine signaler fra denne gruppens selvtjenende agenda.

Terrels argumentasjon tar utgangspunktet i George Floyds tragiske dødsfall og politiets kroppskameraer fra åstedet viser nøyaktig hva politi ikke bør gjøre. Men er protestene og opptøyene vi har sett et passende svar på «one bad cop»? spør han. Og legger til at han sier «one bad cop» fordi historiene om politidrap som får så mye oppmerksomhet i pressen og på sosial media er i virkeligheten et veldig lite tall.

Ja, Svarte liv betyr noe. De betyr noe hele tiden og i alle voldelige dødsfall – ikke bare i de svært få tilfellene der en politimann er involvert.

Til informasjon er det omkring 700,000 politimenn og kvinner i USA, sammensatt av alle raser og nasjonaliteter. Og fakta du aldri vil lese i norsk mainstream media, eller USAs, er at flere hvite er drept av politi enn svarte. I følge Washington Examiner:

Folk får ikke med seg det faktum at politiet skyter og dreper mange hvite mennesker. Media, som alltid er ivrige etter å gjøre hver politiskyting av en svart person til en nasjonal historie selv når skytingen er fullstendig berettiget, bryr seg bare ikke når hvite blir drept av politiet.

Argumentasjonen er da at en høyere prosentandel av svarte mennesker er ofre for politiskyting siden de består av 13% av den amerikanske befolkningen. Men den ubeleilige sannheten er dessverre den at de begår en større andel kriminelle handlinger, spesielt alvorlig voldskriminalitet. FBI rapporterer at 39% av drap er begått av svarte mennesker.

Men som Terrel og Benjamin skriver om handler dette om uskyldige unge mennesker som er på feil tid til feil sted, ikke voldelige kriminelle. Terrel etterlyser raseriet for drapene og kaoset som skjer hver dag i Chicago, Atlanta, Detroit og Los Angeles?

Hvor er forargelsen for en svart treåring som blir skutt og drept i en bil? Hvor er forargelsen for en ung svart tenåringsjente som ble skutt og drept mens hun så på TV i hjemmet hennes? Hvorfor protesterer ikke Black Lives Matter mot disse tragediene? Hvorfor gjør ikke DU det? Trenger vi som samfunn en body cam-video for å bli rasende?

Han beskriver barn som bor i krigssoner og voksne som burde komme til deres forsvar men krever ingen forandring. I stedet roper de «Defund the Police.» Ingen hører på beboerne i ghettoene som er herjet av narkotika og gjenger og som vet og setter pris på jobben politiet gjør. For Terrel er «woke» generasjonen av BLM- bevegelsen og demonstrantene moderne sjarlanter som har lært den lønnsomme måten å protestere på fra Al Sharptons verden. Stil fremfor substans. Kaos over reell forandring. De later som de kjemper den samme kampen som Martin Luther King Jr gjorde for 60 år siden. Men dette er ikke 1960 skriver han og spør:

Oppsøker BLM urbane områder og forøker å jobbe med veiledning? Nei.

Krever BLM bedre skoler og trygge samfunnsaktiviteter? Nei.

Betaler BLM for begravelsen til disse svarte babyene som ble drept av vold? Nei.

Har BLM opprettet en GoFundMe eller gitt donasjoner til noen av de raserte og ødelagte – minoritetseide – virksomhetene i Minneapolis? Selvfølgelig ikke.

Og enda verre er det at det demokratitske partiet underkaster seg BLM og går bokstavelig talt et knee for dem.

Hva har Nancy Pelosi gjort for afroamerikanere? Hva har Joe Biden gjort? Ingenting. Faktisk har presidenten de elsker å hate, Donald Trump, gjort mer på tre år for svarte amerikanere og politireformer enn Joe Biden har gjort på flere tiår. Med en nylig eksekutiv ordre oppnådde president Trump mer for politireformen enn Obama/Biden-administrasjonen gjorde i løpet av alle sine åtte år i embetet.

De som kanskje har det viktigste ord med i laget når det gjelder Black Lives Matter er mødre til sønner og døtre drept av politi. Som Samara Rice, Lisa Simpson, og moren til Breonna Taylor. Samaria Rice kaller BLM for en fasade som drar nytte av blodet til deres kjære og ikke en gang vil snakke med dem. Hun ba Patrisse Cullors om hjelp til å gjenstarte en føderal etterforskning etter sønnens død. Men bortsett fra utveksling av noen få e-poster, ble hennes bønner ignorert av BLMs administrerende direktør.

Cullors hadde da kunngjort sin avgang fra BLM etter rapporter om at hun hadde kjøpt fire boliger for 3,2 millioner dollar, bare toppen av isberget når det gjelder BLM kontrovers. Den selverklærte marxisten påsto at beslutningen om å trekke seg ikke var knyttet til striden, men for å fokusere på hennes andre bok og en TV-avtale med Warner Bros.

Dette er samme damen som startet en organisasjon som ble hyllet over hele verden, også i Norge, og ingen snakker ut om hvilket bedrageri BLM egentlig er, selv om det er videns kjent. Hva om hun hadde sagt at hun ville fokusere på problemene som det svarte samfunnet opplever i urbane områder? Eller hjulpet de tusenvis av svarte som ble offer for de voldelige BLM og Antifa opptøyene? Men det gjorde ikke Cullors som håvet inn milliarder ― og hvor er raseriet i mainstream media og fra de «woke»?

Lisa Simpson, sa at nå trenger ikke Cullors å vise ansvarlighet og hun kan bare ta pengene å løpe. Både hun og Rice har fordømt Black Lives Matter-bevegelsen for å monopolisere og kapitalisere kampen deres om rettferdighet. Moren til Breonna Taylor forteller at gruppens nasjonale status ennå ikke har hjulpet henne etter datterens død. Hun har aldri forholdt seg til BLM Louisville og opplevde organisasjonen som en svindel.

I slutten av desember 2021, skrev USA-korresponden for The Times (under betalingsmur) i UK at flere en tusen barn under 12 er drept eller skadet i skytinger i USA i 2021. I alt 308 barn var drept og 738 skadet. Og i aldersgruppen fra 12 til 17 år ble 4,552 barn drept eller skadet. Den brutale overskriften fra The Times 1,000 children shot in a year as US gun violence soars, er vanskelig å finne fra mainstream media is USA; og bekrefter Michael Benjamin og Leo Terrels vrede og frustrasjon over de unendelige tragediene som blir ignoert og feid unde teppet.

Men Will Smith og Christ Rock får førstesider i media verden over. Det er, uten tvil, virkelig noe som er riv ruskende galt med dagens samfunn.

