Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har gitt Finland og Sverige litt å tenke på.

Både svensk og finsk sikkerhetspolitikk bygger på frihet fra militære allianser, i praksis den nordatlantiske forsvarsalliansen Nato hvor Norge, Danmark, Island og det meste av Europa og Nord-Amerika er medlem.

Men nå, på bare en måned, har stemningen i Stockholm og Helsinki gått fra «nei til Nato» til å se på medlemskap med nytt blikk.

Samtidig med angrepskrigen mot Ukraina har den russiske bjørnen nemlig raslet med sablene mot Finland og Sveriges Nato-ønsker.

28. februar, fire dager etter invasjonen, stod statsminister Magdalena Andersson fast ved at Sveriges ståsted var uendret.

– I en situasjon som denne er det viktig at Sveriges langvarige sikkerhetspolitikk står fast. At vi er forutsigbare og tydelige.

– Sverige har stått utenfor allianser i lang tid. Det har tjent Sveriges interesser vel, sa Andersson da.

Senere fikk pipa en annen låt.

Både blant svenske politikere og deres kolleger i Helsinki er det stadig flere som åpner for medlemskap i Nato.

– Innbyggernes syn er absolutt i endring, og jeg tror at partiene og deres medlemmer også endrer synet, sa Finlands statsminister Sanna Marin 1. mars.

Nå er Finland enda et skritt nærmere Nato etter at Centern, som sitter i regjeringen, ikke vil stille seg i veien for medlemskap.

Centern har frem til nå avvist Nato-medlemskap. I dag fattet partiet et vedtak som gir ledelsen fullmakt til å godkjenne Nato-medlemskap.

– Dersom regjeringen mener at tiden er inne, så er jeg som partileder, med deres støtte, beredt til å stake ut kursen for et finsk medlemskap i Nato.

Det sa partileder Annika Saarikko i Centern til sine medlemmer.

Finland har dårlige erfaringer med angrep fra Russland.

I 1809 ble Finland innlemmet i Det russiske keiserrike.

Som selvstendig land siden 1917 ble Finland angrepet av Sovjetunionen i 1939, og mistet det meste av landskapet Karelia.

Finland forbereder nå en mulig søknad om Nato-medlemskap, og denne kan bli sendt av sted allerede kommende måned.

En beslutning vil tas innen sommeren, sier Marin.

Den parallelle prosessen i Sverige forventes å kunne ta noe lengre tid, men vil også kunne fremskyndes av et kommende finsk Nato-ja.

Både Finland og Sverige vil kunne tiltre Nato allerede i juni.

Nylig hadde Natos generalsekretær møte i Brussel med Finlands utenriksminister Pekka Haavisto og Sveriges utenriksminister Ann Linde.

