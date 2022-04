annonse

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) beklaget først at han hadde et forhold til en 18 år gammel skoleelev fra 2005. Nå sier han at han går av.

Enoksen (67) sier til VG han ikke skulle ha hatt forholdet til den unge kvinnen, som først hilste på ham under en sosial sammenkomst i Nord-Norge i 2005, før hun møtte ham på en skoletur til Stortinget. I etterkant av denne turen startet forholdet.

Enoksen ble samme høst utnevnt til Olje- og energiminister. Han hadde fylt 50 år. Han sier at en statsråd også har et privatliv og kan ha forhold utenfor ekteskapet.

I etterkant av skoleturen innledet hun og Enoksen det VG omtaler som «en svært nær og seksualisert relasjon».

– Det var ikke en situasjon der jeg hadde en maktposisjon overfor henne, hevder Enoksen.

Men kvinnen har vist VG skriftlig dokumentasjon som strekker seg fra 2005 til i dag, i form av dagbøker, nedtegnede SMSer, e-poster og helsejournal fra psykolog og lege, der forholdet beskrives av kvinnen.

Hun fikk møte andre profilerte politikere, kjøre i sort regjeringsbil og mener at Enoksen forespeilet henne en mulig sommerjobb på Stortinget.

Ifølge kvinnens dagboknotater omtalte de to ham som hennes «seksuelle mentor». Enoksen bekrefter angivelig at de brukte dette uttrykket.

– Jeg følte meg spesiell. Jeg følte meg utvalgt. Men så pushet han hele tiden mine grenser, sier kvinnen til VG.

– Jeg har båret på dette i så mange år og skammet meg sånn. Det er ikke riktig at jeg skal bære på det, når han brukte makta si og sin posisjon til å få det han ville. Det skulle han ikke gjort, og jeg skulle ønske han tok ansvar, sier kvinnen til VG.

– Ja, jeg var eldre enn henne. Ja, jeg var stortingsrepresentant først og så statsråd. Men jeg hadde aldri noe maktforhold over henne som gjorde at hun ikke kunne gått og avsluttet når som helst hvis hun følte det ubehagelig. Jeg hadde aldri noe pressmiddel overfor henne og prøvde aldri med noe press, sier Enoksen.

Kvinnen er i dag i 30-årene. Hun sier hun reagerte da Enoksen gjorde comeback i politikken og ble utnevnt som forsvarsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

Da hun leste om Hilde Lengali, som varslet om en sak om Enoksen tilbake på tidlig 2000-tallet, bestemte hun seg for å si ifra om «hemmeligheten» hun har holdt på.

Lengali-varselet handler om hvordan Enoksen angivelig skal ha dyttet henne ned på en seng i et hotellrom i Bodø under et Sp-arrangement. Året etter skal han ha gått inn i en damegarderoben på et hotell i Stjørdal. Der var Lengali naken, og Enoksen kommenterte utseende hennes.

Enoksen sier i dag at han kun husker garderobe-hendelsen, men påstår at han kun kikket og ikke gikk inn.

Både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre har i etterkant av det varselet sagt at de har tillit til Enoksen som statsråd.

Men nå trekken han seg altså

Enoksen opplyser i en epost til NTB at han har gitt statsministeren beskjed om at han vil gå av.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, sier Enoksen.

– Jeg har i dag gitt beskjed til min partileder Trygve Slagsvold Vedum, og statsminister Jonas Gahr Støre, at jeg ønsker å fratre som forsvarsminister, sier Enoksen.