NB. Sterke skildringer.



For nordmenn er Ilja Novikov best kjent som Frode Bergs advokat. Nå befinner Novikov seg i Ukraina, og forteller om avskårne neser og utrevne øyne på sivile som russiske soldater har skutt.



Frode Berg var kurér for den norske etterretningstjenesten da han i 2017 ble pågrepet i Moskva med lommene fulle av euro.

FSB, den russiske tjenesten for innenriks sikkerhet, satte Berg under tiltale. I 2019 ble Berg dømt til 14 års fengsel for spionasje, men ble samme år benådet og løslatt av Russlands føderale regjering.

Etter dette engasjerte Ilja Novikov (40) seg i det juridiske apparatet rundt den regimekritiske aktivisten Aleksej Navalnyj.

Nå har Novikov forlatt Russland.

Kort tid etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar dro Novikov dit for å verve seg som advokat og militær sjåfør.

I et eksklusivt intervju har Dagbladet snakket med Novikov over en kryptert telefontjeneste.

– Mitt forhold til Russland ble teknisk kuttet den 24. februar, da de gikk til krig mot Ukraina. Det er ikke mulig å tilhøre et land som først planlegger – og så utfører – slike grusomheter, som i Butsja og andre steder, sier Novikov til Dagbladet.

Les også: Øyenvitne: Brutaliteten økte da eldre soldater kom til Butsja



Det bør være et enkelt valg for alle, men særlig for dem som har forbindelser til Ukraina, mener Novikov, og trekker frem sin ukrainske mormor og sin ukrainske kone.

Novikov forteller at den militære enheten som han tilhører, var de første som kjørte inn i Kyiv-forstaden Butsja etter at russerne trakk seg tilbake.

Soldatene filmet og tok bilder, som Novikov så la ut på sin Facebook-side lørdag. Novikov sier de sitter på et stort antall videoer.

Det dreier seg angivelig om tortur og rene henrettelser.

– Dette er rene henrettelser. Vi har også sett mye tortur. Våre folk fant en mann inne på et gulv. Øynene hans var fjernet. Nese og ører kuttet av – før han ble drept.

– Når folk får se dette, da skjønner de at dette er krigens grusomheter – krigsforbrytelser, sier Novikov. Han er del av teamet som samler inn bevis for påståtte krigsforbrytelser og gir disse til ukrainske etterforskere og Den internasjonale krigsforbryterdomstol.

Les også: Russernes tilbaketrekning avdekker omfattende voldtekt: – Omfanget er hjerteskjærende

Novikov krever dessuten enda tøffere respons mot Putin-Russland. Vestlige ledere må fjerne Putin, ellers vil de selv en dag befinne seg under angrep, tror Novikov.

– Hvis de ikke finner noen måte å få ham fjernet fra makten, eller at noen dreper ham, vil de en eller annen dag være i krig mot Russland, sier han, lyder Novikovs spådom.

Novikov fyrer deretter av flere bredsider mot vestlige land, og advarer også Norge:

– Det er ingen vits i å ha fredsforhandlinger med russerne. De som begår slike ting, bryr seg ikke om fred, de er monstre.

– Det må bli stoppet, med styrke og med våpen. Vi må stenge grensene til Russland og kutte alle forbindelser. Den russiske hæren må ikke få noen flere forsyninger av moderne våpen, ammunisjon. Og sanksjonene må økes.

– Putin er en hauk etter oppmerksomhet, og full isolasjon er det eneste som kan overbevise ham om at han tar feil.

Novikov tenker særlig på de mange telefonsamtalene som fremfor alt Frankrikes president Emmanuel Macron, men også Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og vår egen Jonas Gahr Støre har hatt med Putin.

Les også: Norges tidligere statsminister: Vi må pågripe Putin

– Jeg mener også Zelenskyj burde droppe forhandlingene. Den eneste formen for dialog som kan få oss nærmere slutten av krigen, er om Putin selv blir så desperat at han ønsker samtaler, sier Novikov til Dagbladet.

– Så lenge russerne er travle i Ukraina, er dere trygge, men husk at Russland ikke liker at Norge er så nær deres atomubåt-baser i nord.

– Dere må forberede dere, advarer Novikov.

– Ja, det er kanskje en gal idé, men det var også en hinsides idé å angripe Ukraina. Russerne krenket nylig svensk luftrom, med fly som var bevæpnet med kjernevåpen.

