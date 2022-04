annonse

annonse

Fornebubanen har til nå fått en kostnadssprekk på litt under fem milliarder kroner. Ansvarlig byråd Sirin Stav risikerer mistillit slik som hennes forgjenger og partikollega Lan Marie Berg. De begge har holdt overskridelsene skjult.

MDGs nestleder Arild Hermstad foreslår nå og heller bruke alle pengene på å bygge T-bane til Fornebu, enn å bygge en helt ny E18 vestover gjennom Bærum til Asker.

– Fornebubanen er et veldig mye viktigere prosjekt. Banen vil gi et bedre kollektivtilbud, mulighet til å bygge flere boliger i noen av de mest attraktive områdene i landet og den er veldig viktig for både Oslo og Viken, sier han til Avisa Oslo, og henviser til FNs klimarapport:

annonse

– Også burde vi selvsagt ta innover oss FNs klimarapports budskap om at vi trenger mer grønn transport, og ikke flere motorveier.

Les også: Tybring-Gjedde mener «indre by» skiller seg ut: – De er gjerne røde og opptatt av klimaspørsmål (+)

Overskridelsen skulle kvalitetssikres

annonse

Fornebubanen kommer til å koste 23,2 milliarder kroner, det er 4,7 milliarder mer enn vedtatt kostnadsramme. T-banen blir ferdig i juni 2029. Den vil altså koste mye mer og ta lengre tid enn forventet, skriver Dagsavisen.

– Den forventede økningen i kostnader gjør at prosjektet trenger mer penger enn vedtatt. Det er opp til Oslo bystyre og Viken fylkesting å ta stilling til om kostnadsrammen skal økes, skriver Fornebubanen i en pressemelding.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav hevder at manglende informasjon om milliardsprekken beror på at tallene skulle kvalitetssikres.

– Byrådet jobber nå med å avklare veien videre og legge fram en sak for bystyret. Vi fikk tall om kostnadsøkning i januar og orienterte bystyret om dette og at tallene skulle kvalitetssikres av noen uavhengige. Nå har vi fått den alvorlige beskjeden om at kostnadsøkningen blir høyere, og jeg vil orientere om situasjonen i samferdsels- og miljøutvalget i morgen, sier hun til Aftenposten.

Les også: Profilert musikk-journalist: – Det som skremmer meg med MDG er holdningene og fanatismen (+)

Frp vil ha enda mer vei

– FrP er selvsagt ikke enig med MDG i dette og FrP vil like selvsagt bygge ut E-18 Vestkorridoren prosjektet. Dette er svært viktig og vi kan heller tenke oss enda mer veiutbygging til det beste for bilistene og næringslivet sine behov, sier Frank Sve til Resett. Han sitter i Stortingets samferdselskomite for Frp.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse