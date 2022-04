annonse

Hadde ansvarlig politiadvokat ved Troms politidistrikt gjort jobben sin, så hadde voldtekten av den mindreårige sårbare jenta fra Ukraina aldri skjedd, mener flere av Resetts lesere som har uttalt seg i kommentarfeltet.

Troms politidistrikt har i ettertid uttrykt at de i dag skulle ønske de hadde gjort en annen vurdering overfor vedkommende, som nylig er siktet for å ha voldtatt en ukrainsk flyktning på 17 år.

Den det her gjelder (20) skulle i utgangspunktet møte i Nord-Troms og Senja tingrett i slutten av april 2022, tiltalt for en rekke grove seksuelle overgrep.

Nå angrer politiet på at de lot ham gå løs blant befolkningen. Overgrepene han allerede er tiltalt for, beskrives som svært grove.

I ettertid, er det stilt spørsmåltegn hvorfor ikke tiltalte satt fengslet i påvente av rettsaken.

Den voldtektstiltalte ble i fjor sommer løslatt fra varetekt fordi politiet mente at gjentakelsesfaren ikke var sterk nok til å holde ham fortsatt varetektsfengslet.

– Vilkårene for varetektsfengsling er strenge, og sommeren 2021 ble det vurdert at gjentakelsesfaren ikke var sterk nok for varetektsfengsling. Sett i ettertid, skulle vi ønske at vi hadde gjort en annen vurdering, sier politiadvokat, Lisa-Mari Ellingsen, for noen dager til siden ifølge NTB.

Sommeren 2020 innkom det mange seksuelle overgrepsanmeldelser mot tiltalte. Han ble den gangen pågrepet i slutten av august 2020, hvorpå han ble løslatt i oktober samme år.

Sommeren derpå, i 2021, ble han igjen siktet og pågrepet for nye seksuelle overgrep. Politiet (les påtalemyndigheten), ba ikke om varetektsfengsling av tiltalte. Dette grunnet en samlet vurdering basert på tidsforløp fra de tidligere forholdene, personlige (forbedrings?) forhold relatert til tiltalte, samt hans unge alder.

Les også: Erkjenner ikke straffskyld for voldtekt av ukrainsk flyktning

Resett har valgt å gjengi den ordinære tiltalebeslutningen vedkommende var tiltalt for, relatert til den planlagte hovedforhandlingen i Nord-Troms og Senja tingrett 27. april 2022. Tiltalebeslutningen er omfattende.

Dermed kan jo Resetts lesere selv reflektere over om det foreligger en klar fare for gjentagelse eller ikke.

Tiltalebeslutningen er utferdiget av statsadvokat, Trude Kvanli, ved statsadvokatene i Troms og Finnmark:

I Straffeloven § 300, jf. § 299

For å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, og voldtektene omfattet innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, innføring av penis i fornærmedes munn og/eller innføring i av penis inn imellom hennes kjønnslepper og/eller innføring av penis inn i og mellom de store og små kjønnslepper.

Grunnlag:

a)

Ved flere anledninger i perioden fra oktober 2016 til våren 2018, i Tromsø, fikk han NN f. 2004, til å suge sin penis til utløsning. Ved flere anledninger førte han sin penis inn mellom hennes kjønnslepper og/eller skjedeåpning.

b)

Ved en anledning i juni 2020 på kvelden, i NN vegen i Tromsø, hadde han vaginalt samleie med NN f. 2007.

c)

Ved flere anledninger i august 2020, i NN vegen i Tromsø, og eller andre steder i Tromsø, hadde han vaginalt samleie med NN f. 2006.

II Straffeloven § 299

For å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år.

Grunnlag:

a)

Ved flere anledninger i perioden juni 2020 til 13. juli 2020, blant annet på Tromsø rideskole og på hans bopel i NN vegen i Tromsø, fikk han NN f. 2006 til å masturbere sin penis til utløsning, og ved minst en anledning masturberte han henne.

b)

Ved en anledning i august 2020, på kvelden, i NN vegen i Tromsø, masturberte han NN f. 2007, og fikk henne til å masturbere seg selv til utløsning.

III Straffeloven 302

For å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.



Grunnlag:

a)

Ved minst to anledninger i perioden februar til mars 2019 i Lom i Gudbrandsdalen, gjennom kontakt på applikasjonen «Houseparty», fikk han NN f. 2005 til å masturbere seg selv og/eller føre en eller flere fingre inn i hennes skjede, samtidig som han fulgte med på webkamera og masturberte seg selv foran kamera.

b)

Ved flere anledninger i perioden juni til juli 2020, i NN vegen og/eller andre steder i Tromsø, hadde han vaginalt samleie med NN f. 2005, og ved minst en anledning fikk han henne til å masturbere sin penis.

c)

Ved en anledning i august 2020 på kvelden, på Kvaløya i Tromsø i bilen han disponerte, masturberte han NN f. 2006, og fikk henne til å masturbere seg til utløsning.

d)

Ved en anledning i juli 2020, i NN vegen i Tromsø, fikk han NN f. 2005 til å masturbere seg til utløsning.

e)

Ved tre anledninger i august 2020, bl.a i NN vegen i Tromsø hadde han vaginalt samleie med NN f. 2006, og ved minst en anledning fikk han henne til å masturbere seg til utløsning.

f)

Lørdag 3. juli 2021 i NN vegen i Tromsø, hadde han vaginalt samleie med NN f. 2005.

IV Straffeloven § 311 første ledd, jf. annet ledd

For å ha publisert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn og besittet fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffet seg tilgang til slikt materiale.

Med barn menes person under 18 år.

Grunnlag:

Onsdag 26. august 2020, i Tromsø, oppbevarte han minst 13 bilder og tre videoer som fremstiller mindreårige jenter i seksualiserende situasjoner. Fremstillingene skaffet han seg ved å filme og/eller ta bilder av mindreårige jenter, bl.a slik:

– Den 9. februar 2019 filmet han at han hadde samleie med NN f. 2003. I perioden 28. februar til 5. mars tok han minst 11 skjermdump fra videosamtaler fra appen «Houseparty» av NN f. 2005.

Bildene viser hennes nakne kjønnsorgan, og at hun masturberer seg selv slik som nevn i post III, grunnlag a.

– Den 23. mai 2020 på en fest i Tromsø, filmet han NN f. 2005 kun iført «stringtruse», mens hun kysset en annen gutt.

– I august 2020 tok han bilder og video av NN f. 2006, som viser henne i seksualiserte situasjoner.

– 4. august 2020 filmet han at han hadde samleie med NN f. 2006.

Les også: Tromsø-ordfører om voldtektssak: – Alle mine tanker går til ho som nå har fått livet snudd opp ned



V Straffeloven § 304

For å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år.

Grunnlag:

Onsdag 22. juli på kvelden, i NN vegen i Tromsø, kysset han NN f. 2006 på halsen og tok henne på underlivet, mage og lår, dels innenfor og dels utenpå klærne.

VI Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 17 annet ledd

Ved å ha latt en annen bruke en motorvogn som han eide eller hadde rådighet over på eiers vegne, uten å forvisse seg om at den som han lar bruke motorvognen fyller vilkårene for å føre den.

Grunnlag:

Ved flere anledninger i perioden juli til august 2020, på ulike veier og/eller parkeringsplasser i Tromsø, lot han mindreårige personer kjøre bilen han disponerte med kjennemerke NN, til tross for at han viste at de var under 18 år og ikke hadde lov til å kjøre bil.

Ville gjort noe annerledes

Resett har stilt spørsmål til Troms politidistrikt om det vil bli gjennomført interne undersøkelser i ettertid om noe eventuelt kunne ha blitt gjort annerledes og saken vil bli innrapportert til Spesialenheten for politisaker

– Det har vært en gjennomgang internt i politidistriktet, og sett i ettertid så skulle vi ønske vi hadde gjort en annen vurdering sommeren 2021. Det er ikke grunnlag for at politidistriktet skulle anmelde noen til Spesialenheten for politisaker i denne saken, skriver Troms politidistrikt i sitt svar til Resett.

