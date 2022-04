annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at Odd Roger Enoksen (Sp) holdt tilbake informasjon.

Støre bekreftet på en pressekonferanse lørdag at Enoksen ikke ville ha blitt tilbudt jobben som forsvarsminister hvis forholdet hans til en svært ung kvinne på 2000-tallet ble kjent i fjor høst.

– Det er inngående samtaler med aktuelle statsråder før de blir utnevnt. Det blir stilt spørsmål om forhold som kan påvirke om du er egnet som statsråd, sier Støre.

Støre sier at Enoksen ikke fortalte sannheten i samtalene før Enoksen ble utnevnt til statsråd, skriver NRK.

– Til bunn for de samtalene må det være en forutsetning at folk forteller sannheten, og at de deler forhold som det er viktig for oss å vite. Det har ikke skjedd i dette tilfellet.

Statsrådskandidater

Jonas Gahr Støre (Ap) sier regjeringen må se på rutinene i granskingen av mulige statsråder

Støre varsler at granskingsprosessen nå må gjennomgås.

