Pentagon mener Russland brukte en kortdistanse ballistisk missil i angrepet på jernbanestasjon i Kramatorsk i Øst-Ukraina, som drepte minst 50 mennesker fredag.

USAs militære tror at det var en rakett av typen SS-21 Scarab som ble brukt i fredagens angrep, sier en høytstående tjenestemann i Pentagon ifølge The Guardian.

USA mener, i likhet med Ukraina, at Russland sto bak angrepet der minst 52 personer ble drept og 300 såret ifølge ukrainske myndigheter.

Ukraina hevdet fredag at Russland brukte en rakett av typen Tochka-U i angrepet. Tochka-U er et annet navn for SS-21 Scarab.

– Vi kjøper ikke russernes avvisning om at de ikke var ansvarlig, sier tjenestemannen.

