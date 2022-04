annonse

Frem til 1945 var forskningsetikk et heller ukjent begrep. Etikk var dessuten underordnet når etniske minoriteter og andre stigmatiserte grupper ble undersøkt av datidens vitenskapsmenn.

På 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet ble hodeskaller fra avdøde samer nærmest plyndret av raseforskere, og fant veien til private samlinger, museer og akademiske institusjoner både i Norge og ellers på kontinentet.

Norske raseforskere lå nærmest på «camping» utenfor kirkegårder og på gravholmer i nordpå. Der ble lik etter lik gravd opp, lempet i sekker og fraktet til Universitetet i Oslo, som har over tusen samiske hodeskaller.

Det finnes i dag ingen oversikt over samiske menneskelevninger i samlinger rundt i Europa, herunder Tyskland, Frankrike og England.

Proveniensen er heller ikke oversiktlig.

Det forekom nemlig ofte at samlere og samlinger byttet skjelettmaterial fra urfolk seg imellom, slik at samiske menneskelevninger slik er blitt utvekslet på kryss og tvers av landegrensene og institusjoner.

– Gjennom historien har museer og samlere over hele verden samlet menneskelige levninger. Noen av disse innsamlede levningene er av individer som representerer grupper eller samfunn som har opplevd undertrykkelse, ydmykelse eller annen krenkende behandling, og er blitt innsamlet på ulovlig eller uetisk vis.

Det får Resett opplyst fra Sean D. Denham, leder av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget).

– Repatriering handler derfor ikke om levningenes alder, men å vurdere representativitet og tilknytning til nålevende personer eller marginalisert gruppe, om levningene er samlet inn på ulovlig eller uetisk vis og – dersom repatrieringen innebærer gjenbegravelse – levningenes potensielle forskningsverdi, forklarer Denham videre.

Skjelettutvalget gir etiske vurderinger til forskere, foruten offentlige museer og samlinger, i saker hvor kildematerialet omfatter menneskelige levninger. Utvalget ble opprettet i 2008 av regjeringen ved Kunnskapsdepartementet.

Selv om det er 100-120 år siden hodeskallene ble spadd opp av jorden, er hendelsene fortsatt et åpent sår for mange etterkommere.

«De stjal tippoldemoren min,» sa en etterkommer til NRK i forbindelse med en reportasje i 2020. Vedkommende har kjempet en årelang kamp for å DNA-teste universitetets navnløse skaller og returnere tipptippoldemoren til Tysfjord.

Søknad om gjenbegravelse er en lang og komplisert prosess.

Først må det påvises slektskap i rett linje mellom den nålevende personen og personen som skjelettmaterialet tilhører. Subsidiært kan folk fra samme bygd søke.

Deretter skal Institutt for medisinske basalfag ved universitetet behandle søknaden hvis det er de som besitter det aktuelle skjelettmaterialet, noe som kan ta flere år. Det er imidlertid Sametinget som har siste ord i saken.

Mange samiske menneskelevninger oppbevares også utenfor Norges grenser. Blant annet skal det finnes slike levninger ved Charité-sykehuset i Berlin, har medisinprofessor Andreas Winkelmann ved Medizinische Hochschule Brandenburg sagt til NRK.

Hittil har repatriering av samisk skjelettmaterial kun foregått fra norske institusjoner til samiske representanter.

Denham trekker frem gjenbegravelsen av 94 individer i Neiden helt øst i Finnmark i 2011 som eksempel på intern repatriering i Norge.

Dessuten har man Pasvik-saken, hvor russisk-ortodokse St. Georgs kirkeforening i 2013 gjorde krav på utlevering av levninger fra Pasvik.

– Gjenbegravingen av 94 individer i Neiden er den største repatrieringssaken i Norge, kommenterer Denham.

Skjelettutvalgets rolle er ikke å repatriere menneskelevninger, hverken fra Norge eller andre land, men å gi forskningsetisk råd i saker, herunder repatrieringssaker, hvis skjelettmaterialet tilhører en forskningssamling eller lignende.

– Institusjoner som oppbevarer menneskelige levninger, har egne retningslinjer angående repatriering av både menneskelige levninger og kulturgjenstander. Vårt generelle inntrykk er at de fleste institusjoner er åpne for ideen om tilbakeføring, selv om deres individuelle krav for deltakelse i prosessen kan variere, forklarer Denham.

I USA er dette en lovregulert prosess. Det er tydelig at internasjonale institusjoner anerkjenner hensiktsmessigheten av repatriering i visse tilfeller.

– Sean D. Denham

Denham viser til at både svenske og finske museer de senere årene har repatriert menneskelige levninger til urbefolkningsgrupper i USA.

– Det finnes flere eksempler på lignende prosesser fra ulike land. I USA er dette en lovregulert prosess. Det er tydelig at internasjonale institusjoner anerkjenner hensiktsmessigheten av repatriering i visse tilfeller, opplyser Denham videre.

Selv om gravplyndringen sett med dagens øyne kan være etisk tvilsom, er resultatet kanskje ikke så ille at det ikke er godt for noe?

Forskning på skjelettmaterialet og tilhørende artefakter kan nemlig vise seg på kaste lys over ukjente deler av samenes historie og herkomst. Det mener ikke minst flere etterkommere av personene som ble tatt opp av jorden.

Forskningsverdien bør vurderes i spørsmål om gjenbegravelse, er Skjelettutvalgets ståsted.

I Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger er det foreslått inntatt en passasje som lyder slik:

«I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å repatriere (tilbakeføre) menneskelige levninger til det sted eller den kontekst som de opprinnelig kommer fra eller kan assosieres med. Å repatriere kan både bety å gjenbegrave de menneskelige levningene og tilbakeføre dem til et egnet oppbevaringssted.

Årsaker til å repatriere kan for eksempel være at levningene representerer en nær slektning av nålevende personer, har tilknytning til en marginalisert gruppe eller er ervervet på uetisk vis. Repatriering knyttet til en marginalisert gruppe eller uetisk ervervelse bør være forankret i et overordnet representativt organ. Det er nødvendig å påse at repatrieringen gjøres på et forsvarlig grunnlag som tar hensyn til de menneskelig levningenes proveniens og slektskapsmessige og kontekstuelle tilknytning. Dersom det er usikkerhet med hensyn til levningenes tilknytning, kan det vurderes om forutgående undersøkelser bør gjennomføres for å sikre dette.

Dersom repatrieringen innebærer gjenbegraving, vil det ikke lenger være mulig å forske på de menneskelige levningene. Konsekvensen kan være at grupper mister muligheter for å få kunnskap om sine forfedre og historie. For å ta høyde for en gruppes eventuelle fremtidige ønsker om forskning kan for eksempel prøvetaking vurderes forut for gjenbegraving.»

De senere årene har akademia erkjent viktigheten av urfolks medvirkning i slik forskning – ikke lenger som veivisere og utstyrsbærere for forskere, men likestilt når det gjelder alternativ eller supplerende kunnskap, metodologi og etiske vurderinger.

Slik medvirkning kan være at urfolk får kontekstualisere data og informasjon som forskere benytter og at de blir oppført som medforfattere av artikler.

Motstykket var det som kalles helikopterforskning: da 1900-tallets forskere observerte urfolk på avstand og deretter laget sine analyser og konklusjoner uten å engang ha snakket med dem som forskningsstudien gjaldt.

Vi spør derfor Denham om dette er en type etikk også Skjelettutvalget er opptatt av.

– Anbefaler Skjelettutvalget tiltak eller fremgangsmåter for å involvere de samiske representantene i og gi dem eierskap til forskningsprosessene, Denham?

– Jeg kan ikke forskuttere hva Skjelettutvalgets råd vil være i en hypotetisk sak som ikke har vært behandlet av utvalget, da ingen saker er like og ulike hensyn spiller inn.

– På generelt grunnlag mener Skjelettutvalget at forskere bør vurdere hvilke grupper som kan bli berørt av forskningen, gjøre seg kjent med de berørte gruppenes holdninger og synspunkter og hvordan eventuelle motforestillinger best kan håndteres gjennom dialog eller involvering, jamfør forskningsetiske prinsipper, sier Denham til Resett.

Skjelettutvalget understreker at medbestemmelse er et sentralt element, enten levningene skal gjenbegraves eller forskes på.

– I saker der det vedtas repatriering er det ofte begrunnet i et ønske om å rette opp en historisk feil ved å gi de aktuelle gruppene rett til selv å bestemme skjebnen til deres forfedres fysiske levninger, sier Denham.

I den nevnte Neiden-saken mente flere etterkommere at St. Georgs menighet og Sametinget ikke representerte alle stemmer.

En gruppe skoltesamer ønsket nemlig ingen umiddelbar gjenbegravelse, og mente isteden at forskning kunne gi ny kunnskap om deres forfedre og -mødre, kunnskap som ofte bare er tilgjengelig gjennom biologisk material.

De mente likevel at deres synspunkter ikke ble hørt.

Med bakgrunn i Neiden-saken anbefaler Skjelettutvalget blant annet at det i fremtidige saker om repatriering bør innkalles til folkemøte hvor alle får slippe til med sine tanker og meninger. Innholdet bør dessuten dokumenteres i form av et referat.

«Det kan være en god idé å inkludere en innledende del der det gis informasjon om skoltesamenes tradisjonelle levesett og religion, og om hvilke muligheter for innsikt som kan ligge i forskning på levningene,» lyder utvalgets anbefaling.

Vil Sametinget følge Skjelettutvalgets anbefaling om folkemøter i fremtidige saker om repatriering?

Det gir Sametinget ingen håndfaste svar på når Resett tar kontakt.

De opplyser imidlertid at Sametingets plenum i fjor vedtok et nytt kapittel om levninger i Áimmahuššan – Sametingsmelding om samisk kulturminnevern. En sametingsmelding er et politisk redskap som legger overordnede føringer på forvaltningen.

Kapittel 6 i sametingsmeldingen sier blant annet:

«De siste tiårene har det vært gjennomført lite forskning på samisk skjelettmateriale. Vitenskapelige metoder som benyttes i forskning, er i stadig utvikling, og vi kan i dag ikke overskue hva framtidas metoder kan gi oss av ny kunnskap. Skjelettmaterialet og da særlig urgravene, med tilhørende gravkontekst og geografiske distribusjon representerer derfor et stort kunnskapspotensial. Forskning på samisk skjelettmateriale kan gi inngående kunnskap om alder, helse, levekår, oppvekststed og kosthold både på individnivå og på et overordnet samfunnsnivå. Den kan belyse endringer over tid og forhold innad i våre bosetningsområder og i forhold til andre grupper.

All forskning på skjeletter fordrer sammensatte etiske vurderinger, også i forhold til innsamlingshistorikk. Videre må avveininger knyttet til materialets sjeldenhet i forhold til datering, geografisk funnsted og lignende vurderes. Dette er hensyn som må vurderes i hvert enkelt tilfelle og som krever godkjenning av Sametinget. Undersøkelser og prøvetaking av samiske skjeletter i Norge skjer derfor ikke uten at en slik godkjenning foreligger.»

Sametinget har erfart flere utfordringer i forvaltning av samiske skjeletter som befinner seg i samlinger, skriver Sametinget til Resett.

Prøvetaking og andre undersøkelser av samiske skjeletter må følge anerkjente etiske retningslinjer og godkjennes av Sametinget.

– Dette er gjeldende praksis også i dag, understreker Sametinget på e-post til Resett.

Sametinget hevder at de anser det som viktig å ha «gode og inkluderende prosesser» som gjelder forvaltning, gjenbegravelse og tilbakeføring av skjeletter.

Hva dette betyr for mindretallet som ønsker at samisk skjelettmaterial skal forskes på for å avdekke ukjent viten, er Sametinget imidlertid ikke konkret på.

– Sametinget har igangsatt arbeidet med å følge opp meldingen. Det strategiske arbeidet som her er planlagt, vil gi avklaringer og resultere i styringsdokumenter og rutiner som kan legges til grunn for en god og etisk forsvarlig forvaltning av samiske skjeletter, avrunder Sametinget i sin e-post til Resett.

