Den russiske tilbaketrekkingen fra Nord-Ukraina har etterlatt bevis på at sivile er blitt angrepet, ifølge britisk etterretning.

Bevisene omfatter massegraver, dødelig bruk av gisler som menneskelige skjold og minelegging av sivil infrastruktur, står det i en oppdatering fra britisk etterretning, ifølge NTB.

– Russiske styrker fortsetter å bruke improviserte bomber, redusere moral og begrense ukrainernes bevegelsesfrihet, står det, ifølge CNN.

Zelenksyy anklager Putin for å «bevisst ødelegge byer:

EU har gjenåpnet ambassaden i Ukrainas hovedstad Kyiv.

EUs utenrikssjef Josep Borrell kunngjorde under et besøk med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Kyiv fredag at den skulle gjenåpnes.

Tidlig lørdag ettermiddag tvitret EUs ambassadør til Ukraina, Mati Maasikas, et bilde av EU-flagget heist til topps på ambassadebygningen, melder BBC.

Det er ikke kjent når Norges ambassade i Kyiv skal gjenåpnes, ifølge NTB.

Russiske forsvarsdepartementet

Over 700.000 personer fra Donetsk, Luhansk og andre deler av Ukraina er blitt evakuert til Russland siden krigen startet, hevder Russlands forsvarsdepartment.

Bare lørdag ble nesten 27.000 mennesker evakuert til Russland, ifølge generaloberst Mikhail Mizintsev i det russiske forsvarsdepartementet.

4.500 evakuert

Lørdag ble 4.532 sivile evakuert via humanitære korridorer fra ukrainske byer.

Videre ble 578 sivile evakuert fra byer i Luhansk-regionen, skriver avisen Kyiv Independent på Twitter.

⚡️4,532 people evacuated on April 9.

However, Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk said that buses to evacuate people from Berdiansk, Tokmak and Enerhodar had to return empty because they were blocked by Russian forces. People from these cities could only evacuate by cars.

